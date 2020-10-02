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Евросоюз "на подтанцовке" у США: Никонов о санкциях против Беларуси

02.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Евросоюз "на подтанцовке" у США: Никонов о санкциях против Беларуси

США, что видно сейчас невооруженным взглядом, "проседают", пытаясь сохранить свои геополитические позиции в различных частях земного шара, поясняет собеседник Sputnik.

"Максимально обострили отношения с Китаем, с Россией. И Беларусь ― это просто одно из звеньев цепи по выстраиванию Соединенными Штатами более благоприятной для них геополитической конфигурации в мире", ― отмечает депутат. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий

Давление на Беларусь было и раньше, а Евросоюз в данной ситуации "выступает в роли подтанцовки" для США, хотя у поляков и литовцев есть собственные интересы , связанные с конкретными территориальными претензиями к Беларуси, а также планы "большой собственной геополитической игры от моря до моря" у самого Евросоюза, рассуждает Никонов.

"Поскольку инструмент дипломатии сейчас практически не используется, санкции становятся единственным инструментом и аргументом против тех стран, которые чем-то не устраивают Запад", ― добавляет российский депутат.

Для России ситуация с санкциями вполне понятна и привычна, "нас подвергают санкциям за все, что угодно", что касается Беларуси, она также долгое время находилась под санкциями, включая всю белорусскую элиту, и вряд ли сейчас происходит что-то новое для страны, отмечает собеседник.

"Тот факт, что Лукашенко не включен в санкционный список, значит, что какую-то форточку для белорусской власти и диалога с ним все-таки Запад оставляет… Хотя у Лукашенко уже не будет возможности сидеть на двух стульях ― восточном и западном", ― резюмирует Никонов. 

Напомним, накануне на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о введении персональных санкций в отношении официальных лиц Беларуси, которые по мнению ЕС, ответственны за фальсификации итогов выборов и силовые разгоны протестных акций. Санкционный список включает около 40 имен, однако сам лидер Беларуси Александр Лукашенко в нем не значится.

В качестве ответной меры Беларусь с пятницы вводит в действие свой санкционный список в отношении официальных лиц Евросоюза, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, добавив, что "Беларусь выступает против конфронтации, но как суверенное государство не может не отреагировать на недружественные действия со стороны других стран в целях защиты своих национальных интересов".

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