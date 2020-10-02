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Евросоюз "на подтанцовке" у США: Никонов о санкциях против Беларуси
02.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
США, что видно сейчас невооруженным взглядом, "проседают", пытаясь сохранить свои геополитические позиции в различных частях земного шара, поясняет собеседник Sputnik.
"Максимально обострили отношения с Китаем, с Россией. И Беларусь ― это просто одно из звеньев цепи по выстраиванию Соединенными Штатами более благоприятной для них геополитической конфигурации в мире", ― отмечает депутат.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Давление на Беларусь было и раньше, а Евросоюз в данной ситуации "выступает в роли подтанцовки" для США, хотя у поляков и литовцев есть собственные интересы , связанные с конкретными территориальными претензиями к Беларуси, а также планы "большой собственной геополитической игры от моря до моря" у самого Евросоюза, рассуждает Никонов.
"Поскольку инструмент дипломатии сейчас практически не используется, санкции становятся единственным инструментом и аргументом против тех стран, которые чем-то не устраивают Запад", ― добавляет российский депутат.
Для России ситуация с санкциями вполне понятна и привычна, "нас подвергают санкциям за все, что угодно", что касается Беларуси, она также долгое время находилась под санкциями, включая всю белорусскую элиту, и вряд ли сейчас происходит что-то новое для страны, отмечает собеседник.
"Тот факт, что Лукашенко
Напомним, накануне на саммите ЕС в Брюсселе было
В качестве ответной меры Беларусь с пятницы вводит в действие
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