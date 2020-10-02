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Российские вертолеты смогут стрелять дронами-камикадзе

02.10.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), разработанный научно-техническим центром «Заслон» для боевого вертолета Ми-28НМ, позволит вертолетам запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих для ракет. Об этом ТАСС сказал источник в оборонно-промышленном комплексе.


Фото: militaryrussia.ru

По словам собеседника, разработанный «Заслоном» модульный блок Б8В10-УВ отличается от стоящих сейчас на вооружении не только возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, но и аппаратурой для программирования вооружения.

«Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу», — сообщил источник.

Изначально новый блок НАР разрабатывался для Ми-28НМ, при этом применять его смогут все российские боевые вертолеты, на которых есть системы управления оружием (СУО), такие как Ми-28, Ка-52, штурмовые варианты Ми-8.

«Грубо говоря, одной флешкой можно перепрограммировать СУО этих машин, и они научатся применять из этого блока не только обычные НАРы, но и умный боекомплект», — пояснил собеседник.

Блок орудий Б8В10-УВ с кассетами модульной конструкции К8В10-УВ и К8В5-УВ (индекс 9-А-5013) разработан НТЦ «Заслон» в рамках работ над модернизированным вертолетом Ми-28НМ. Впервые изделие было представлено на форуме «Армия-2018». Калибр пусковых труб — 80 мм, количество направляющих труб можно адаптировать модульными кассетами — 10, 15, 20 или 25.

 
 
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Новые боеприпасы предназначены для модели Ми-20НМ «Ночной охотник».
 
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