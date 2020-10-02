На субботу в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Источник материала: Ежедневник

Синоптики прогнозируют в выходные усиление ветра до до 15-20 м/с. Из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем 3 октября местами по западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-восточный умеренный ветер, днем – порывистый.

В ночные часы температура воздуха будет держаться в пределах +8..+13°С, днем воздух прогреется в разных районах до +13..+20°С, в южной части Беларуси столбик термометра поднимется до +22°С.

Порывистый ветер сохранится и в воскресенье.