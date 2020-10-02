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Процесс необратим: из МИДа уволились еще трое сотрудников

02.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из МИДа уволились еще трое сотрудников, пишет «Наша нива».

На этой неделе из центрального аппарата уволилась Александра Гридюшко, которая была советником главного кадрового управления МИДа. По информации «Нашей нивы», Александра в последнее время выражала несогласие с политикой государства.

А из посольства Беларуси в Риге уволились сразу двое сотрудников: Алексей Матюхевич (советник-посланник) и Андрей Авраменко (старший советник).

«17 лет в дипломатии — всё, спасибо всем. Открыт для предложений», — написал Авраменко в соцсетях.

В середине сентября Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Теперь, по словам «Нашей Нивы», беларуское посольство в Латвии «фактически обезглавлено».
 
 
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Из МИДа уволились еще трое сотрудников, пишет «Наша нива».
 
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