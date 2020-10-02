Процесс необратим: из МИДа уволились еще трое сотрудников

На этой неделе из центрального аппарата уволилась Александра Гридюшко, которая была советником главного кадрового управления МИДа. По информации «Нашей нивы», Александра в последнее время выражала несогласие с политикой государства.





А из посольства Беларуси в Риге уволились сразу двое сотрудников: Алексей Матюхевич (советник-посланник) и Андрей Авраменко (старший советник).





«17 лет в дипломатии — всё, спасибо всем. Открыт для предложений», — написал Авраменко в соцсетях.





В середине сентября Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Теперь, по словам «Нашей Нивы», беларуское посольство в Латвии «фактически обезглавлено».