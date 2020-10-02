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Беларусь высылает из страны послов Польши и Литвы
Источник материала: АФН
Беларусь отзывает для консультаций своих послов из Польши и Литвы, предлодив властям Польши и Литвы сделать то же самое.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.
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Беларусь отзывает для консультаций своих послов из Польши и Литвы, предлодив властям Польши и Литвы сделать то же самое.
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