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С полуночи в Беларуси не смогут работать иностранные СМИ
Источник материала: АФН
МИД Беларуси анонсировал срочную переаккредитацию иностранных СМИ, заявив, что срок действия действующих удостоверений об аккредитации заканчивается 2 октября 2020 года.
«…действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября с.г.», - сказано в сообщении пресс-службы МИД РБ.
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МИД Беларуси анонсировал срочную переаккредитацию иностранных СМИ, заявив, что срок действия действующих удостоверений об аккредитации заканчивается 2 октября...
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