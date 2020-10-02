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Visa обязала банки обеспечить возможность денежных переводов по номеру телефона
Источник материала: АФН
Международная платежная система Visa подтвердила введение нового требования к банкам, которое обязывает их обеспечить возможность денежных переводов по номеру мобильного телефона в качестве идентификатора получателя средств в рамках сервиса Visa Alias.
Банки будут обязаны использовать номер мобильного телефона (идентификатор) для операций пополнения карты в обязательном порядке с 30 сентября 2021 года.
"Данное правило вводится сразу для нескольких стран, в том числе для России, Казахстана, Беларуси и Украины с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу. Функционал доступен для банков-участников Visa c 2018 года", - говорится в сообщении компании.
Visa Alias - глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту по номеру телефона.
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Международная платежная система Visa подтвердила введение нового требования к банкам, которое обязывает их обеспечить возможность денежных переводов по номеру...
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