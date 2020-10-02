ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская вновь призвала к точечным санкциям против близкого к режиму Лукашенко бизнеса

02.10.2020 16:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Санкции Евросоюза в отношении 40 представителей белорусской власти, согласованные на внеочередном саммите в Брюсселе, являются «маленькой победой» белорусского народа.

Об этом заявила Светлана Тихановская во время онлайн-брифинга 2 октября, передает БелаПАН.

«Введение санкций уже началось. Не далее, как вчера были приняты санкции от Евросоюза по поводу 40 человек, это маленькая победа. Конечно, этот список должен расширяться. Также мы настаиваем на индивидуальных экономических санкциях либо санкциях против бизнесов, которые поддерживают этот режим, диктатуру. Такие санкции, я уверена, уже обсуждаются в ряде стран», - сообщила Тихановская.

В свою очередь, член КС Ольга Ковалькова заявила, что если руководители белорусских предприятий «будут дальше репрессировать и увольнять своих сотрудников, то это будет означать для них, что санкции могут быть введены и в отношении этих предприятий, которые торгуют с Европейским союзом».

«Точно так же если репрессии продолжатся против студентов и других сообществ, то эти санкции будут рассматриваться более широко, чем сейчас они приняты Евросоюзом. Мы будем тоже над этим работать, чтобы все понимали, что такая ситуация, как есть сейчас, не должна продолжаться, репрессии должны быть остановлены», — отметила Ковалькова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции Евросоюза в отношении 40 представителей белорусской власти, согласованные на внеочередном саммите в Брюсселе, являются «маленькой победой» белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Процесс необратим: из МИДа уволились еще трое сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика