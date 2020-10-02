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В Минске накануне Дня учителя чествовали лучших работников образования

02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Престиж профессии учителя в Беларуси растет. Страна может гордиться своими педагогами. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. В Минске чествовали лучших работников сферы образования, передает «МИР 24».

«Государство уделяет важное внимание материальному стимулированию и поддержке. В этом году глава государства согласовал решение о предоставлении вне очереди арендного жилья. То есть молодой педагог, придя на рабочее место, местными органами власти должен быть обеспечен жильем, для того чтобы качественно реализовывать свои обязанности», – сказал Петришенко.

Накануне Дня учителя, который отмечают в первое воскресенье октября, в Минске вручили почетные грамоты отличникам образования. Сегодня еще назовут и имя учителя года Беларуси. В республиканском конкурсе принимали участие 56 человек. На почетное звание претендуют восемь финалистов. Главная интрига разрешится вечером. Имя учителя года назовут на праздничном концерте во Дворце Республики. Кроме почетного звания, лучший педагог получит традиционную статуэтку хрустального журавля. Главный приз – автомобиль.



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Теги: Минск
 
 
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Педагогов приветствовал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. По его словам, престиж профессии учителя в стране растет.
 
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