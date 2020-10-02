МВД: сегодня ночью в Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД (видео)

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Происшествия случились ночью 2 октября. Сначала неизвестные подожгли автомобиль инспектора марки Audi 80. На ул. Победы выехал экипаж МЧС и ликвидировал возгорание. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек. Еще через час горел строящийся дом силовика по ул. Магистральной. Туда тоже выехали сотрудники МЧС, однако огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.