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МВД: сегодня ночью в Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД (видео)

02.10.2020 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Происшествия случились ночью 2 октября. Сначала неизвестные подожгли автомобиль инспектора марки Audi 80. На ул. Победы выехал экипаж МЧС и ликвидировал возгорание. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек. Еще через час горел строящийся дом силовика по ул. Магистральной. Туда тоже выехали сотрудники МЧС, однако огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

 
 
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Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Происшествия случились ночью 2 октября. Сначала неизвестные подожгли автомобиль инспектора марки Audi 80. На ул. Победы выехал экипаж...
 
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