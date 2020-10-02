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МВД: сегодня ночью в Волковыске подожгли дом и машину инспектора РОВД (видео)
Источник материала: Onliner
Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Происшествия случились ночью 2 октября. Сначала неизвестные подожгли автомобиль инспектора марки Audi 80. На ул. Победы выехал экипаж МЧС и ликвидировал возгорание. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек. Еще через час горел строящийся дом силовика по ул. Магистральной. Туда тоже выехали сотрудники МЧС, однако огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.
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Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Происшествия случились ночью 2 октября. Сначала неизвестные подожгли автомобиль инспектора марки Audi 80. На ул. Победы выехал экипаж...
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