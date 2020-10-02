«Железо», «марганец», «мутность». В части Минска опять проблемы с водой (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера днем в Минске произошла авария: во время строительных работ был поврежден трубопровод подачи питьевой воды. Из-за этого в Зеленом Луге наблюдались проблемы с питьевой водой. После случившегося «Минскводоканал» провел анализ и выявил проблемы. Информация с результатами исследования размещена на сайте предприятия.

— По результатам мониторинга, осуществляемого химико-бактериологической лабораторией УП «Минскводоканал», возможно ухудшение качества воды у потребителей и абонентов, по показателям «железо», «марганец», «мутность» в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова, — говорится в сообщении.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует не пить воду до стабилизации ситуации.

Сейчас в микрорайоне появились цистерны с чистой водой. Вот их адреса:

ул. Мирошниченко, 43;

ул. Гамарника, 17/15;

ул. Логойский тракт, 37/1;

ул. Мирошниченко, 17.

Дополнено в 16:08

Telegram-канал «Минск. Официально» сообщает, что по результатам последних анализов воды в Первомайском и Советском районах отклонений от норм не обнаружено.

— Среди проб, отобранных лабораторией санэпидемслужбы Минска в 12:00, нестандартных не зафиксировано, — отметила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

На данный момент ограничений по использованию водопроводной воды в питьевых целях нет, уточнила она.

Динамическое наблюдение за качеством воды в водопроводной сети продолжается. Пробы отбирают каждые три часа.