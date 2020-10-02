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«Железо», «марганец», «мутность». В части Минска опять проблемы с водой (обновлено)
Источник материала: Onliner
Вчера днем в Минске
— По результатам мониторинга, осуществляемого химико-бактериологической лабораторией УП «Минскводоканал», возможно ухудшение качества воды у потребителей и абонентов, по показателям «железо», «марганец», «мутность» в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова, — говорится в сообщении.
Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует не пить воду до стабилизации ситуации.
Сейчас в микрорайоне появились цистерны с чистой водой. Вот их адреса:
ул. Мирошниченко, 43;
Дополнено в 16:08
Telegram-канал «Минск. Официально» сообщает, что по результатам последних анализов воды в Первомайском и Советском районах отклонений от норм не обнаружено.
— Среди проб, отобранных лабораторией санэпидемслужбы Минска в 12:00, нестандартных не зафиксировано, — отметила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.
На данный момент ограничений по использованию водопроводной воды в питьевых целях нет, уточнила она.
Динамическое наблюдение за качеством воды в водопроводной сети продолжается. Пробы отбирают каждые три часа.
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Вчера днем в Минске произошла авария: во время строительных работ был поврежден трубопровод подачи питьевой воды. Из-за этого в Зеленом Луге наблюдались проблемы...
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