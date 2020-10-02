Правозащитники признали Юхневича, Афнагеля и Войнича политзаключенными

Белорусские правозащитники признали активистов кампании «Европейская Беларусь» Павла Юхневича, Евгения Афнагеля и Андрея Войнича, задержанных в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, политическими заключенными и требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.



Источник: spring96.org

Под совместным заявлением подписались правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, простое общество «Инициатива FORB».

«Мы оцениваем преследование Андрея Войнича, Евгения Афнагеля и Павла Юхневича, обвиненных по ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь, а также в связи с их публичной политической деятельностью и признаем их политическими заключенными», — говорится в заявлении.

Правозащитники призывают власти освободить всех политзаключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии.

В заявлении напоминается, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

«Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что собрания носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. «Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат», — говорят правозащитники.

Правозащитники отмечают, что демонстранты не совершали действий, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и, соответственно, не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. В заявлении отмечается, что участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — считают подписавшие заявление.

Как сообщалось, 2 октября Войничу и Афнагелю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также предъявлено обвинение.

Пятеро активистов «Европейской Беларуси» — Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель — были жестко задержаны 25 сентября. Войнич, Юхневич, Афнагель сразу были помещены в изолятор на Окрестина, а через несколько дней — в СИЗО № 1 в Минске, где находятся и до настоящего момента. Кирик и Литвинко отпустили под подписку о невыезде.