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За протестный август доходы Фонда соцзащиты рекордно обрушились. Максимально наглядно

02.10.2020 16:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По данным оперативной отчетности ФСЗН за январь-август 2020 доходная часть фонда выполнена на уровне 11 362,3 млн. рублей. Если сравнить с январем-августом 2019, когда общая сумма доходов фонда составила 10 303,2 млн. рублей, то этот год кажется более успешным. Однако, если посмотреть помесячную динамику доходов, то получится следующая картина:

Инфографика: Myfin.by

Кроме того, что август 2020 по доходам рухнул к июлю 2020 на 35%, даже по сравнению с прошлым годом впервые отмечено снижение доходов фонда – на 12%. Еще печальнее выглядит ситуация, если мы переведем средства фонда в более стабильную валюту (доллар США) по среднему курсу Нацбанка за соответствующий месяц. Падение в августе по сравнению с июлем составило 37%, с августом прошлого года – 28%. А общая сумма доходов ФСЗН в твердой валюте и вовсе уменьшилась на $125,3 млн или на 2,5%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Сокращение доходов ФСЗН косвенно свидетельствует о снижении зарплат белорусов в августе или перехода части выплат в «тень». Дело в том, что примерно 90% доходов фонда формируется за счет обязательных страховых взносов работодателей и работающих граждан, которую выплачивают компании за каждого работника. За счет средств ФСЗН производятся выплаты пенсий и пособий, а также ряд других социальных выплат. Сентябрьские данные смогут пролить свет на то, насколько проблемы с доходами в ФСЗН растянулись во времени.

Текст: Владимир Лужнёв
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Август 2020 запомнится белорусам надолго: массовые протесты, падение экономики, скачок курса доллара, ограничения кредитования и санкции. Не прошел без последствий...
 
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