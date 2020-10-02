Весной Лукашенко поручил переделать дорогу из Минска в Новый двор. Посмотрели, что получилось

Источник материала: Tut.by

Весной Александр Лукашенко посещал завод «Белгипс» недалеко от агрогородка Гатово под Минском. Тогда работники пожаловались на дорогу до завода. И вот летом в этом районе уже появились дорожники, которые приступили к реконструкции участка дороги МКАД — Новый Двор. AUTO.TUT.BY проехал по новой дороге и посмотрел, решила ли она транспортную проблему этого района.



Что это за дорога?

Вопросы к дороге в том районе у местных возникли задолго до визита Александра Лукашенко. Еще в 2018 году жители Михановичского и Новодворского сельских советов, жители агрогородка Гатово и просто активные граждане составили петицию, в которой требовали включения в план 2019 года расширение дороги на участке МКАД — Новый Двор — Гатово до четырех полос.

— Поток транспортных средств данного направления превысил пропускную способность и приводит к постоянным пробкам как при движении из города, так и в город, — говорилось в петиции.

Правда, к каких-то конкретным шагам по ремонту этой дороги перешли только после приезда высокопоставленной делегации на «Белгипс» в конце марта 2020 года.



Так выглядела дорога от МКАД до Нового Двора до реконструкции

Скриншот «Яндекс.Карты»

— Я сейчас проехал по этой дороге, да и раньше бывал здесь. Она двухполосная, узкая, да уже и старая, видимо, нагрузка большая, — поделился Александр Лукашенко своими впечатлениями о дороге. — Я ехал и прикидывал: если ее расширять, есть ли здесь место. Хватает. Даже деревья рубить не надо, я это категорически запрещаю.

Тут же было принято решение заняться дорогой. Не исключалось, что ее даже сделают из бетона.

— Давайте делать это вместе, я поучаствую. Вот всех соберем и подумаем, как сделать. Надо расширять дорогу и делать это постепенно. Но если будем делать, то надо посмотреть и, может быть, сделать бетонку (…). Если все организовать быстро, то можно сделать за лето.

Дорога шикарная, но до «Белгипса» не довели





И вот через три месяца, в конце июня, на участке МКАД — Новый Двор начались ремонтные работы. Длина реконструируемого участка составила порядка трех километров. Строительством дороги занялось КУП «Минскоблдорстрой», и в отведенные сроки участок дороги был реконструирован: появились четыре полосы движения, в некоторых местах — отбойники. Полотно дороги все же сделали асфальтовым, а не бетонным.



Перед деревней Новый Двор появилась удобная круговая развязка

Новый участок дороги порадовал: до Нового Двора доезжаешь буквально за считаные минуты. Дальше дорога упирается в новую круговую развязку. Чтобы попасть на «Белгипс» и в Гатово, нужно повернуть направо.

А вот дальше дорога от Нового Двора до Гатово по-прежнему представляет собой узкую двухполоску.



Трафик на участке от Нового Двора до Гатово плотный, ситуацию усугубляют медленно ползущие трактора

Асфальтовое покрытие в некоторых местах уже порядком изношено. В часы пик трафик здесь серьезный, много грузовой и сельскохозяйственной техники. Да еще рейсовые автобусы ездят. Поэтому кавалькада машин, выстроившаяся за едва ползущим трактором, — привычная для этой дороги картина.





Получается, пока рабочим «Белгипса» стало удобнее добираться только до деревни Новый Двор. Правда, получить комментарий в Миноблисполкоме о том, будут ли расширять дорогу дальше и сколько средств было вложено в уже проведенную реконструкцию, нам получить не удалось.

А вот в самом начале участка, возле МКАД, еще идут строительные работы.



Светофор не справляется с количеством желающих повернуть налево при движении из Нового Двора в сторону Минска. Здесь должна появиться круговая развязка

Как нам стало известно, на месте Т-образного перекрестка со светофорным регулированием появится круговая развязка. Нынешняя организация движения не справляется с потоком машин, которые едут из Нового Двора в Минск. На левый поворот образуются большие пробки.