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Премьер-министр Беларуси рассказал, когда поступит первый транш кредита от России

02.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ходе переговоров на высшем уровне в Сочи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предоставлении государственного кредита в размере 1,5 млрд долларов.

Первый транш российского кредита будет привлечен до конца года, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после церемонии закладки капсулы в фундамент Национального выставочного центра, передает Sputnik.

Отвечая на вопрос, когда поступит первый транш российского кредита, глава правительства уточнил, что первая часть займа придет, "когда будет подписано межправительственное соглашение".

"Сейчас отрабатываются условия, мы двигаемся по плану. Цели обозначены – поддержка экономики. До конца года (первый транш кредита – Sputnik) привлечем, я думаю, если ничего не случится", – отметил Роман Головченко.

В сентябре главы двух стран провели встречу в Сочи, в ходе которой лидеры договорились о предоставлении госкредита Минску. Тогда же российский лидер озвучил сумму в 1,5 млрд долларов. Миллиард долларов, по словам Лукашенко, пойдет на рефинансирование белорусского долга перед Россией.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил схему предоставления кредита – это произойдет в два этапа: один миллиард Беларусь получит в этом году, еще 500 миллионов в 2021-м.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе переговоров на высшем уровне в Сочи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предоставлении государственного кредита в размере 1,5...
 
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