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«Деструктивная роль». Как МИД целый день истерит из-за санкций ЕС, выгоняя из Беларуси иностранных послов и журналистов
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что ЕС, наконец,
Как выгоняют дипломатов
Сегодня МИД
«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с беларускими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси».
Это не все: беларуских послов в Польше и Литве с 5 октября тоже отзывают на родину «для консультаций».
А еще МИД заявил, что Беларусь вводит симметричные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
Как выгоняют журналистов
Также сегодня МИД
В МИД уверяют, что составили новое Положение, опираясь на чужой опыт: «Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, которые традиционно позиционируются в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции)», – пояснили в ведомстве.
Аккредитация всех иностранных журналистов прекращается со 2 октября. Выдача новых аккредитаций начнется с 5 октября. Это значит, что эти три дня иностранные журналисты не имеют права работать на территории нашей страны.
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«Деструктивная роль». Как МИД целый день истерит из-за санкций ЕС, выгоняя из Беларуси иностранных послов и журналистов
Сегодня стало известно, что ЕС, наконец, принял решение о введении санкций против 40 беларуских чиновников. До этого санкции против Беларуси также ввели страны...
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