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«Деструктивная роль». Как МИД целый день истерит из-за санкций ЕС, выгоняя из Беларуси иностранных послов и журналистов

02.10.2020 17:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня стало известно, что ЕС, наконец, принял решение о введении санкций против 40 беларуских чиновников. До этого санкции против Беларуси также ввели страны Балтии, Канада и Великобритания. И сегодня беларуский МИД «взорвался».  

Как выгоняют дипломатов 

Сегодня МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в Беларуси до 9 октября сократить количество дипломатов на территории нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. Он также уточнил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском – вместо 50 останется 18.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с беларускими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси». 

Это не все: беларуских послов в Польше и Литве с 5 октября тоже отзывают на родину «для консультаций». 

А еще МИД заявил, что Беларусь вводит симметричные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.

Как выгоняют журналистов 

Также сегодня МИД обнулил все аккредитации иностранных журналистов, которые до сегодняшнего дня работали в Беларуси. Аргументировали это решение тем, что в стране создали новую редакцию Положения о Порядке аккредитации, потому что «старая редакция устарела». МИД намерен провести переаккредитацию всех иностранных СМИ. Правда, не ясно, сколько СМИ в итоге получат разрешение на работу в нашей стране. 

В МИД уверяют, что составили новое Положение, опираясь на чужой опыт: «Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, которые традиционно позиционируются в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции)», – пояснили в ведомстве. 

Аккредитация всех иностранных журналистов прекращается со 2 октября. Выдача новых аккредитаций начнется с 5 октября. Это значит, что эти три дня иностранные журналисты не имеют права работать на территории нашей страны. 

 
 
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Сегодня стало известно, что ЕС, наконец, принял решение о введении санкций против 40 беларуских чиновников. До этого санкции против Беларуси также ввели страны...
 
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