Приятно смотреть, полезно читать — на этих бизнесменов стоит подписаться в Instagram

Источник материала: ProBusiness

У Instagram амплуа преимущественно «визуальной» сети. Но при этом посты даже с большим содержанием текста посетители читают на «ура». Этим пользуются многие бизнесмены (и бизнесвумен), превращая личные аккаунты в информационные блоги, дневники и даже видеоканалы. В сегодняшней подборке — 7 аккаунтов про бизнес, которые интересно (и полезно) читать.

2.1 млн подписчиков

«Умная, красивая, богатая». Именно так подписан Instagram-профиль Марии Солодар, интернет-маркетолога, блогера, литератора и эксперта по автоворонкам. В своем аккаунте Мария делится секретами построения успешных продаж, поэтому будьте готовы к водопаду терминов вроде «даунселлы», «лид-магниты», ОТО и прочих определений маркетинговых инструментов.

Мария ведет аккаунт регулярно и старается максимально разнообразить контент. У нее мало лайфстайл-постов, зато много — кейсов, полезных подборок (от книг до сайтов) и личного опыта. Разумеется, как и любая женщина, Мария иногда говорит о себе любимой, обсуждая психологические аспекты личной жизни или состояние кожи. Но в целом — дает читателям достаточно полезной информации, чтобы ее аккаунт можно было считать образовательным.

460 тыс. подписчиков

Анна Всехсвятская специализируется на тайм-менеджменте для женщин. Впрочем, никакого гендерного ущемления здесь нет — просто среди ее постов достаточно примеров того, как можно сэкономить время именно женщинам. Универсальных советов также хватает, поэтому подписаться на нее стоит каждому, кто хоть раз задумывался об эффективности своего дня.

Анна ведет сумасшедшую активность: проводит офлайн-курсы и вебинары, консультирует, даже книгу успела написать по тайм-менеджменту «Время в порядке». Польза для бизнеса тоже есть: автор устраивает тематические голосования среди подписчиков (где много предпринимателей) и делится с читателями статистикой ответов. Нужно ли делегировать те или иные бизнес-процессы, стоит ли нанимать сильных (и дорогих) специалистов — ответы найдете в сториз. Увы, оборотная сторона активности автора — довольно частая реклама своих курсов и вебинаров. Но даже это девушка делает с должным уровнем креатива и ненавязчиво.

307 тыс. подписчиков

Екатерина Уколова нескромно именует себя «№ 1 по продажам в РФ» и намекает, что приложила руку к построению и реорганизации 4500 отделов продаж в разных компаниях. А еще она выпустила 5 книг, проводит вебинары и курсы, ведет YouTube-канал и много чего еще. В постах автор делится преимущественно полезными лайфхаками: как не потерять выручку в кризис, как создать яркое УТП и донести его до клиента, как внедрить и настроить CRM-систему и т.д.

Характерная особенность аккаунта — ориентация на пользу. Даже если Екатерина и выкладывает фотографии ярких моментов личной жизни — где-то рядом обязательно будет совет, чек-лист или разбор интересного кейса. Словом, если вы искали бизнес-аккаунт, связанный с продажами, без лишней воды и рекламы — на Уколову точно стоит подписаться.

96 тыс. подписчиков

Виктория Тигипко — украинский предприниматель, общественный деятель, основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, организатор международной ІТ-конференции IDCEE. Internet technologies and Innovations, президент Одесского международного кинофестиваля. Уже по списку «регалий» становится понятно, что женщина ведет активную жизнь, наполненную поездками, встречами и мероприятиями. Собственно, именно такой стиль жизни и задает направление контенту.

В своем аккаунте Виктория играет роль информатора: делится с читателями выводами, оставшимися после посещенных мероприятий, высказывает личное мнение по различным бизнес-направлениям. Какие стартапы получили больше всего финансирования? Какие фильмы стоит посмотреть в уходящем году? Почему все компании скоро станут технологическими (даже продуктовые)? В ее постах редко можно встретить разборы бизнес-кейсов, но часто — ситуацию на том или ином рынке, описание последних трендов и полезные, аргументированные прогнозы. Такое себе мини-СМИ, где все по делу. Рекомендуем.

418 тыс. подписчиков

Марго Былинина — блогер, предприниматель и руководитель академии личного брендинга «Я — бренд». В своем аккаунте девушка продвигает два основных продукта: курс, посвященный личному бренду, и «Инставзлет», предлагающий любому узнать все о раскрутке аккаунта за 6 недель. А еще девушка гордится личным знакомством с Хакамадой и тем, что у нее брала интервью сама Ксения Собчак. Но что по контенту?

Посты выходят регулярно, и практически в каждом содержится польза. Поскольку начинала Марго именно с «развенчивания мифов» об Instagram — этой социальной сети посвящено много постов. Во многих освещены актуальные вопросы: как сделать так, чтоб тебя не забанили? что делать, если все-таки забанили? Не говоря уже про десятки постов о тонкостях продвижения. Вторая часть контента посвящена личному бренду и всему, что с ним связано. Марго совершенно не стесняется хвастать достижениями своих учениц (попутно — давая им дополнительные охваты). И лишь по выходным девушка позволяет себе написать немного о личной жизни. Так что если брендинг и Instagram-продвижение находятся в сфере ваших интересов — на этот аккаунт можно подписаться.

345 тыс. подписчиков

Персона Олега Тинькова не нуждается в представлениях: один из богатейших людей России, долларовый миллиардер, спортсмен, основатель нескольких известных бизнесов (от пивоваренной компании до крупного банка). У него тоже есть свой Instagram-аккаунт, который интересно читать. Правда, в отличие от остальных участников сегодняшней подборки, Олег не делится кейсами, которые подойдут всем. Он рассказывает историю своего бизнеса, но делает это интересно. Тут вам и ответы на действия конкурентов, и анализ различных рынков, и анонсы новых банковских продуктов (да, без рекламы не обходится).

Видно, что за аккаунтом стоит человек — неглупый, с интересными мыслями, умеющий порассуждать на разные темы и аргументировать свое мнение. Олег не стесняется публиковать истории из личной жизни, от чего лишь усиливается впечатление, что читаешь не аккаунт, а страницы автобиографии. И на этих страницах находится место всему. В последнее время акцент постов немного сместился на тему здравоохранения, что напрямую связано с заболеванием Олега лейкемией. Но тем интереснее следить за тем, как борется с болезнью этот неординарный человек.

846 тыс. подписчиков

С одной стороны, Андрей Курпатов — не «чистый» бизнесмен. С другой — достаточно узнать, какой гонорар он берет за одно выступление, чтобы понять — бизнесмен:) Сюда же стоит отнести его успехи на литературном поприще: несколько десятков книг и миллионные продажи принесли ему признание широких слоев населения. Андрей — частый гость на всевозможных бизнес-мероприятиях, потому что рассказывает (и весьма доходчиво) про те вещи, которые важны для любого бизнесмена. В конце концов, кто из нас откажется стать чуточку продуктивнее, эффективнее и психологически устойчивее?

Сейчас Instagram-аккаунт Андрея более чем наполовину состоит из видео и записей прямых эфиров. Темы — преимущественно психологические, но всегда актуальные. В частности, Андрей много рассказывает о методах борьбы со стрессами и тревожностью во время пандемии и экономического кризиса. При этом — отвечая на весьма конкретные вопросы. Как распознать неправильное решение не после, а до? Что делать, если успех и достижения утратили смысл? Как лучше запоминать информацию? И т.д. Такая подача вызывает ощущение присутствия на ток-шоу «одного героя», но ответы автор дает настолько четко и аргументированно, что польза от его уроков (а иначе их не назовешь) — не вызывает сомнений.

Читайте также