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Приятно смотреть, полезно читать — на этих бизнесменов стоит подписаться в Instagram

02.10.2020 17:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Приятно смотреть, полезно читать — на этих бизнесменов стоит подписаться в Instagram
Фото: unsplash.com

У Instagram амплуа преимущественно «визуальной» сети. Но при этом посты даже с большим содержанием текста посетители читают на «ура». Этим пользуются многие бизнесмены (и бизнесвумен), превращая личные аккаунты в информационные блоги, дневники и даже видеоканалы. В сегодняшней подборке — 7 аккаунтов про бизнес, которые интересно (и полезно) читать.

Мария Солодар

2.1 млн подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это проще, чем кажется на первый взгляд... ⠀ После вчерашнего поста многие были в шоке от темы автоворонок. «Я поняла только предлоги», «тема крутая, но разобраться в ней как?». ⠀ Сохраняйте себе алгоритм, с которым можно собрать автоворонку за считанные часы: ⠀ ✅Шаг 1. Сделать легкий вход в воронку с помощью первого простого шага. Для этого вам потребуется лид-магнит. Им может стать инструкция, чек-лист, каталог, видео - что-то бесплатное и полезное, ради чего человеку будет не жаль оставить свой имейл, телефон или добавить вас в свой мессенджер. ⠀ ✅Шаг 2. Добавить допродажу на странице благодарности. Это предложение для тех, кто УЖЕ сделал регистрацию, заказ или покупку на вашем сайте. И разместить его надо на странице, на которой вы обычно видите «Спасибо, менеджер с вами свяжется». Здесь можно добавить предложение выгодно купить у вас еще что-то. Вариантов много: например, сразу после покупки можно дать скидку 20% на еще одну любую покупку у вас в течение 20 минут. ⠀ ✅Шаг 3. Добавить камбекер - окно, которое появляется на сайте, когда вы собираетесь с него уходить. Это окно сообщит вам «Подождите, не уходите, у нас есть для вас кое-что интересное...». Многие ругают камбекеры за навязчивость, но они отлично работают. Главное - предлагать то, что будет полезным людям. ⠀ ✅Шаг 4. Создать серию писем для тех, кто не купил с продажей через время. На шаге №1 мы получили подписчика в свою базу. Теперь нужно «прогреть» его. Для начала хватит 2-3 письма, чтобы познакомиться с вашей компанией, товаром и как этот товар полезен вашим клиентам. ⠀ ✅Шаг 5. Настроить ретаргетинг. Это реклама, которую видят не все подряд, а лишь те пользователи, которые побывали на вашем сайте. Вы можете показывать им другие ваши продукты, другими условиями покупки, например, рассрочку. ⠀ Кто понимает, о чем идёт речь? Есть незнакомее слова? Хотелось бы вникнуть, что это? ⠀ У нас с командой возникла идея и мы готовим гайд, в котором разберём тему воронок с нуля ... подробнейшая инструкция по шагам со всеми сервисами и критериями, рекомендациями и шаблонами... 20 страниц мяса. как думаете, сколько он должен стоить? Троим угадавшим подарю гайд прямо сегодня вечером)

Публикация от Солодар Мария,Веб-маркетолог (@mariyasolodar)

«Умная, красивая, богатая». Именно так подписан Instagram-профиль Марии Солодар, интернет-маркетолога, блогера, литератора и эксперта по автоворонкам. В своем аккаунте Мария делится секретами построения успешных продаж, поэтому будьте готовы к водопаду терминов вроде «даунселлы», «лид-магниты», ОТО и прочих определений маркетинговых инструментов.

Мария ведет аккаунт регулярно и старается максимально разнообразить контент. У нее мало лайфстайл-постов, зато много — кейсов, полезных подборок (от книг до сайтов) и личного опыта. Разумеется, как и любая женщина, Мария иногда говорит о себе любимой, обсуждая психологические аспекты личной жизни или состояние кожи. Но в целом — дает читателям достаточно полезной информации, чтобы ее аккаунт можно было считать образовательным.

Анна Всехсвятская

460 тыс. подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему я против спринтов? ⠀ Слышали про методологию AGILE? Сейчас очень модная👌 В Agile основная разновидность scrum и один из его основных инструментов — спринт. Человек берет какую-то непростую задачу (проект) на неделю-две-месяц, декомпозирует и все силы сосредотачивает на том, чтобы ее выполнить👊 ⠀ Считаю этот инстурмент отличным для работы! Но за ее пределами Имхо он скорее вредит, чем помогает. ⠀ Жизнь становиься похожа на стометровки. Вот началась неделя спринта, и вы ускоряетесь, собираете волю в кулак, чтобы ПОТОМ разрешить себе отдых и восстановление. Чтобы потом побыть в «здесь и сейчас». Но ведь жизнь — это длинная дистанция, где есть разные этапы с разными целями и задачами. Наша задача- нащупать свой темп и ритм, чтобы сил, здоровья, огонька хватило надолго! ⠀ Пропадает плавность, баланс, наслаждение, и весь ваш фокус переключается на достижение, срочную мобилизацию ресурсов (как в армии, чесслово) для того, чтобы элементарно выжить в эту неделю спринта🤷‍♀️ ⠀ Я все-таки за то, чтобы изящно балансировать разные сферы жизни🌿. Согласитесь, круто же, когда энергия поступает не от одного проекта, которым вы горите, а еще и от семьи, от подруг, от времени наедине с самой собой💃. ⠀ Только баланс позволяет ощущать, что вы не просто бежите за морковкой, удовлетворяя свои амбиции, но еще заботитесь о своем здоровье, радуетесь общению с близкими, спонтанным встречам с друзьями, да просто чувствуете, что жи-ве-те❤️ Когда наслаждаться жизнью, ее красотой и чувственностью, если только и делаешь, что гоняешь спринты? ⠀ Для мужчин — вполне работающий инструмент. А для женщин считаю спринты довольно опасны. Если женщина живет, используя свой ресурс на максималках, не успевает наполняться, то после очередного забега ей приходится дооооолго восстанавливаться. Вот и получается, что вся жизнь превращается в постоянное переключение тумблера вкл-выкл. ⠀ Что думаете на этот счет? Используете спринты?

Публикация от ⏰Тайм-менеджмент для девушек (@anna_timeorder)

Анна Всехсвятская специализируется на тайм-менеджменте для женщин. Впрочем, никакого гендерного ущемления здесь нет — просто среди ее постов достаточно примеров того, как можно сэкономить время именно женщинам. Универсальных советов также хватает, поэтому подписаться на нее стоит каждому, кто хоть раз задумывался об эффективности своего дня.

Анна ведет сумасшедшую активность: проводит офлайн-курсы и вебинары, консультирует, даже книгу успела написать по тайм-менеджменту «Время в порядке». Польза для бизнеса тоже есть: автор устраивает тематические голосования среди подписчиков (где много предпринимателей) и делится с читателями статистикой ответов. Нужно ли делегировать те или иные бизнес-процессы, стоит ли нанимать сильных (и дорогих) специалистов — ответы найдете в сториз. Увы, оборотная сторона активности автора — довольно частая реклама своих курсов и вебинаров. Но даже это девушка делает с должным уровнем креатива и ненавязчиво.

Екатерина Уколова

307 тыс. подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💰Как избежать трудностей в кризис и не потерять выручку? Читайте до конца и забирайте подарок!🎁 📌Обязательно сохраните пост, чтобы не потерять полезные советы! ⠀ Коммерческая деятельность достаточно чувствительна к кризисным ситуациям. В такие периоды бизнесу приходится сталкиваться с рядом трудностей: 🔶снижение спроса на основные товары и услуги 🔶повышение цен поставщиков 🔶резкие колебания основных валют 🔶недобросовестная конкуренция Понимая все эти проблемы, можно проработать каждую из них, чтобы кризис минимально коснулся компании. Основная проблема, с которой сталкиваются компании в кризисных ситуациях – снижение объемов продаж, количества клиентов и заключенных сделок, при том, что все накладные расходы остаются прежними. Какие действия помогут снизить расходы и укрепить финансовую устойчивость предприятия: 🔶торговым сетям и розничным магазинам, которые реализует товары не первой необходимости, можно частично или полностью перейти на онлайн-торговлю 🔶договориться с арендодателем о возможности снижения стоимости аренды или арендных каникулах 🔶пересмотреть все постоянные и переменные затраты, подумать, без чего компания может обойтись, не теряя возможности нормально функционировать 🔶перевести всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, на удаленную работу 🔶в производственных компаниях при снижении объемов изготовления можно перевести работников на меньший рабочий день, сократить количество рабочих смен 🔶сделать анализ всех имеющихся клиентов, с разбивкой по объемам и частоте закупок, рентабельности основной продукции, которую они покупают 🔶проверить уровень квалификации менеджеров и продавцов. Многие клиенты выбирают компанию не из-за товара или цены, а по причине компетентности, клиент-ориентированности и качественного обслуживания Что из этого уже внедрили? Что хотите внедрить? Пишите в комментариях, обсудим, как лучше это сделать )) ‼️Друзья, хочу сделать вам подарок!🎉 Это - ШАБЛОН ПОСТАНОВКИ МАРКЕТИНГОВО ПЛАНА! Отправлю в Директ ВСЕМ, кто напишет в комментах "Подарок" 🎁

Публикация от Уколова💰Продажи💰Бизнес (@katerina_ukolova)

Екатерина Уколова нескромно именует себя «№ 1 по продажам в РФ» и намекает, что приложила руку к построению и реорганизации 4500 отделов продаж в разных компаниях. А еще она выпустила 5 книг, проводит вебинары и курсы, ведет YouTube-канал и много чего еще. В постах автор делится преимущественно полезными лайфхаками: как не потерять выручку в кризис, как создать яркое УТП и донести его до клиента, как внедрить и настроить CRM-систему и т.д.

Характерная особенность аккаунта — ориентация на пользу. Даже если Екатерина и выкладывает фотографии ярких моментов личной жизни — где-то рядом обязательно будет совет, чек-лист или разбор интересного кейса. Словом, если вы искали бизнес-аккаунт, связанный с продажами, без лишней воды и рекламы — на Уколову точно стоит подписаться.

Виктория Тигипко

96 тыс. подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗️Почему идти в IT никогда не поздно?⁉️ ⠀ Все компании со временем станут технологическими компаниями. ⠀ Tesla дисраптит transportation, Uber — commute, Monobank — banking, Netflix — television/entertainment, Tinder — dating, Glovo/Eber Eats — food delivery, Amazon — shopping. ⠀ На очереди еще очень много индустрий и компании будут либо умирать, либо становиться технологическими. ⠀ Что можна сделать сейчас, понимая это? 👇 ⠀ Понять, как работают технологии под капотом. Благо, сегодня на это не нужно 4 года. ⠀ Если Вы думаете про смену вектора своей карьеры в сторону IT, либо не можете определиться в какой ВУЗ отдать учиться своих детей — присмотритесь к Mate academy. ⠀ Это компания, которая помогла стать программистами и дизайнерами 650 людям из Украины, за 4 месяца — бесплатно до результата 🔝. Да, именно бесплатно, поскольку Вы платите за обучение уже после того, как получите результат — работу в IT компании. ⠀ Самому молодому трудоустроенному выпускнику Mate 16 лет, самому старшему — 52. Учиться никогда не поздно 💪. ⠀ P.S. За каждого нового студента Mate academy, который зарегистрируется по ссылке в историях — 1000 грн пойдет на благотворительность 🙌. ⠀ #TAV #TaVentures #venturefund #iclub #investor

Публикация от Viktoriya Tigipko (@viktoriya_tigipko)

Виктория Тигипко — украинский предприниматель, общественный деятель, основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures, организатор международной ІТ-конференции IDCEE. Internet technologies and Innovations, президент Одесского международного кинофестиваля. Уже по списку «регалий» становится понятно, что женщина ведет активную жизнь, наполненную поездками, встречами и мероприятиями. Собственно, именно такой стиль жизни и задает направление контенту.

В своем аккаунте Виктория играет роль информатора: делится с читателями выводами, оставшимися после посещенных мероприятий, высказывает личное мнение по различным бизнес-направлениям. Какие стартапы получили больше всего финансирования? Какие фильмы стоит посмотреть в уходящем году? Почему все компании скоро станут технологическими (даже продуктовые)? В ее постах редко можно встретить разборы бизнес-кейсов, но часто — ситуацию на том или ином рынке, описание последних трендов и полезные, аргументированные прогнозы. Такое себе мини-СМИ, где все по делу. Рекомендуем.

Марго Былинина

418 тыс. подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дело не в деньгах. ⠀ Вы покупаете дорогие телефоны, поездки, вещи. Потому что принимаете решение их купить. Потому что мозг сказал - давай. Это не страшно и не сложно. ⠀ Однажды я задумалась, почему наши участники тянут и тянут [месяцами, а иногда и годами], чтобы прийти к нам в программы. Ведь моя целевая аудитория способна заплатить в разы больше, чем стоит курс. И поняла... ⠀ За всем этим стоит РЕШЕНИЕ. А за ним - РАЗРЕШЕНИЕ. ⠀ Когда вы покупаете новый айфон или путешествие 🧠 даёт добро. Это временное удовольствие. Ничего нового за этим решением нет. ⠀ В отличие от обучения. Там, за этим решением - и необходимость поработать, и меняться, и менять, ломать и строить заново. На новое мозг реагирует как на опасность и будет всеми силами вас в НОВОЕ не пускать. ⠀ И услужливо вам подкидывать отговорки - дорого, времени нет, а вдруг не справлюсь и тд. ⠀ И вы остаётесь куковать на том же месте. Насиженном, безопасном. Да, без прорыва, да, без гордости и удовольствия от своего дела, да, с меньшим количеством денег и возможностей. Но зато - тёпленько и удобно. ⠀ Одна участница мне так и написала: «Я 3 раза смотрела, как тают места, намеренно себя не пускала, потом расстраивалась. Зачем я потеряла год?» ⠀ Потому что потреблять [вещи, впечатления] легче, чем обучаться новому и создавать. Именно поэтому одни идут вперёд и забирают самые сладкие кусочки, другие - смотрят, как те делают успехи. Всё справедливо. ⠀ Что скажете? Знакомы с сопротивлением? Оно возникает всегда, когда вы идёте в НОВОЕ.

Публикация от Да ладно, Цукерберг! (@margo_bylinina)

Марго Былинина — блогер, предприниматель и руководитель академии личного брендинга «Я — бренд». В своем аккаунте девушка продвигает два основных продукта: курс, посвященный личному бренду, и «Инставзлет», предлагающий любому узнать все о раскрутке аккаунта за 6 недель. А еще девушка гордится личным знакомством с Хакамадой и тем, что у нее брала интервью сама Ксения Собчак. Но что по контенту?

Посты выходят регулярно, и практически в каждом содержится польза. Поскольку начинала Марго именно с «развенчивания мифов» об Instagram — этой социальной сети посвящено много постов. Во многих освещены актуальные вопросы: как сделать так, чтоб тебя не забанили? что делать, если все-таки забанили? Не говоря уже про десятки постов о тонкостях продвижения. Вторая часть контента посвящена личному бренду и всему, что с ним связано. Марго совершенно не стесняется хвастать достижениями своих учениц (попутно — давая им дополнительные охваты). И лишь по выходным девушка позволяет себе написать немного о личной жизни. Так что если брендинг и Instagram-продвижение находятся в сфере ваших интересов — на этот аккаунт можно подписаться.

Олег Тиньков

345 тыс. подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не сначала, но посмотрел презентацию #Сбер.. масштабно... поздравляю ! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек #Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит.. Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили «Мэйл», я не верю в СП и партнёрства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало.. Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать ! Тем временем @tinkoffbank растёт, вчера был рекорд, открыли 22,000 только дебетовых карт #ТинькоффБлэк за день🔥Дальше действовать будем мы! Update: Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про Премьер-Министра 😂... я ж от Души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний Премьер супер крутой, я с ни лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям ... и дай Бог ему здоровья после ковида, что и мне не посчастливилось перенести ((, плохая штука.. Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность 😌 #михаилмишустин #греф

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Персона Олега Тинькова не нуждается в представлениях: один из богатейших людей России, долларовый миллиардер, спортсмен, основатель нескольких известных бизнесов (от пивоваренной компании до крупного банка). У него тоже есть свой Instagram-аккаунт, который интересно читать. Правда, в отличие от остальных участников сегодняшней подборки, Олег не делится кейсами, которые подойдут всем. Он рассказывает историю своего бизнеса, но делает это интересно. Тут вам и ответы на действия конкурентов, и анализ различных рынков, и анонсы новых банковских продуктов (да, без рекламы не обходится).

Видно, что за аккаунтом стоит человек — неглупый, с интересными мыслями, умеющий порассуждать на разные темы и аргументировать свое мнение. Олег не стесняется публиковать истории из личной жизни, от чего лишь усиливается впечатление, что читаешь не аккаунт, а страницы автобиографии. И на этих страницах находится место всему. В последнее время акцент постов немного сместился на тему здравоохранения, что напрямую связано с заболеванием Олега лейкемией. Но тем интереснее следить за тем, как борется с болезнью этот неординарный человек.

Андрей Курпатов

846 тыс. подписчиков

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«Наш мозг хочет быстро и желательно без излишнего напряжения иметь ответы на все вопросы — вынь, да положь, причём, на блюдечке, да с голубой каёмочкой. ⠀ Но рассчитывать на эффективность мышления при таком подходе крайне затруднительно. Напряжение необходимо, а потому нам так важны наши лобные доли. ⠀ Как же заставить лобные доли затормаживать нашу бесцельную активность и направлять нас на решение конкретной жизненной задачи? ⠀ Речь идёт о любой интеллектуальной задаче — написать производственный отчёт или очередную главу в книгу, решить какой-то вопрос практического свойства (например, что-то по поводу ремонта в квартире), понять суть психологического конфликта с кем-то из ваших знакомых и т.д. ⠀ Задача должна быть осознанна как серьёзный вопрос, требующий концентрации и серьёзной интеллектуальной работы. До тех пор, пока вы лишь "знаете" о том, что вам надо о чём-то продумать, это лишь уловка. ⠀ Мозг как бы говорит вам — мол, да, это важно, я помню, всё хорошо, не волнуйся, обязательно подумаем об этом, когда придёт время! И соскакивает, потому что не хочет напрягаться. ⠀ Это логично: лучший способ ничего не делать — это постоянно всё откладывать. ⠀ Не поддавайтесь на эти манипуляции! Надо решать — значит, надо. Осознайте, что вам необходимо время, концентрация и усилия. И откладывать бессмысленно, нужно действовать — выделять время, концентрироваться и делать усилие». ⠀ Цитата из книги «Чертоги разума. Убей в себе идиота!»

Публикация от Андрей Курпатов (@kurpatov_official)

С одной стороны, Андрей Курпатов — не «чистый» бизнесмен. С другой — достаточно узнать, какой гонорар он берет за одно выступление, чтобы понять — бизнесмен:) Сюда же стоит отнести его успехи на литературном поприще: несколько десятков книг и миллионные продажи принесли ему признание широких слоев населения. Андрей — частый гость на всевозможных бизнес-мероприятиях, потому что рассказывает (и весьма доходчиво) про те вещи, которые важны для любого бизнесмена. В конце концов, кто из нас откажется стать чуточку продуктивнее, эффективнее и психологически устойчивее?

Сейчас Instagram-аккаунт Андрея более чем наполовину состоит из видео и записей прямых эфиров. Темы — преимущественно психологические, но всегда актуальные. В частности, Андрей много рассказывает о методах борьбы со стрессами и тревожностью во время пандемии и экономического кризиса. При этом — отвечая на весьма конкретные вопросы. Как распознать неправильное решение не после, а до? Что делать, если успех и достижения утратили смысл? Как лучше запоминать информацию? И т.д. Такая подача вызывает ощущение присутствия на ток-шоу «одного героя», но ответы автор дает настолько четко и аргументированно, что польза от его уроков (а иначе их не назовешь) — не вызывает сомнений.

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Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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У Instagram амплуа преимущественно «визуальной» сети. Но при этом посты даже с большим содержанием текста посетители читают на «ура». Этим пользуются многие...
 
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