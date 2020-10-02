ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию" Журналистка подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде

02.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Она сгорела заживо.

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина в пятницу подожгла себя у здания УВД по Нижегородской области в Нижнем Новгороде (РФ). Как сообщает Baza и областной штаб Навального, она скончалась на месте, передает Свобода.

Ранее в пятницу Славина написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В МВД подтвердили факт самосожжения женщины у здания ведомства, однако официально не сообщается, что погибшая - Славина.

В четверг у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации - в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия" (представители этого движения утверждают, что они не имеют отношение к одноимённым британским структурам, включённым в России в список нежелательных). 

У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее. "Забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства" - написала накануне Славина.



Издание Koza.Press нередко публиковало критические материалы о деятельности местных властей в Нижнем Новгороде и других регионах Повольжья.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Весной Лукашенко поручил переделать дорогу из Минска в Новый двор. Посмотрели, что получилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика