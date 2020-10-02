Генпрокурор РБ назвал злом деструктивные дворовые чаты

Источник материала: АФН

Генпрокурор РБ Андрей Швед считает серьезным вызовом деятельность дворовых чатов, где создаются альтернативное информационное пространство и группы деструктивно настроенных граждан.

"Мы должны не только привлекать к ответственности виновников этих действий, но своевременно и адекватно реагировать на информационные атаки, вбросы, противопоставить им нашу государственную позицию», - заявил сегодня Швед в парламенте, передает БелТА.

«Особое внимание будет уделено работе с учащимися и студентами. Надлежит обеспечить безопасность детей, в том числе малолетних, от безответственных действий родителей и других взрослых, которые допускают их присутствие на незаконных протестных акциях. Органам внутренних дел поручено устанавливать личность их родителей и незамедлительно предоставлять эту информацию территориальным прокурорам для привлечения к ответственности", - подчеркнул генпрокурор.

Швед также заявил, что участники акций будут привлечены как минимум к административной ответственности.

"Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Практическую реализацию получает правило: пришел на акцию - будешь привлечен как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка", - заявил Генпрокурор.

По его словам, на контроль поставлен вопрос о взыскании расходов, затраченных на лечение сотрудников правоохранительных органов, расходов всех служб и ведомств, которые задействованы в обеспечении правопорядка и ликвидации последствий незаконных акций.

"Уверен, что средствами прокурорского надзора ситуация с установлением и возмещением такого ущерба городскому хозяйству уже в ближайшее время будет исправлена", - пригрозил Швед.