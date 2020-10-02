ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокурор РБ назвал злом деструктивные дворовые чаты

02.10.2020 17:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Генпрокурор РБ Андрей Швед считает серьезным вызовом деятельность дворовых чатов, где создаются альтернативное информационное пространство и группы деструктивно настроенных граждан.

"Мы должны не только привлекать к ответственности виновников этих действий, но своевременно и адекватно реагировать на информационные атаки, вбросы, противопоставить им нашу государственную позицию», - заявил сегодня Швед в парламенте, передает БелТА.

«Особое внимание будет уделено работе с учащимися и студентами. Надлежит обеспечить безопасность детей, в том числе малолетних, от безответственных действий родителей и других взрослых, которые допускают их присутствие на незаконных протестных акциях. Органам внутренних дел поручено устанавливать личность их родителей и незамедлительно предоставлять эту информацию территориальным прокурорам для привлечения к ответственности", - подчеркнул генпрокурор.

Швед также заявил, что участники акций будут привлечены как минимум к административной ответственности.

"Принимаемые меры будут направлены на обеспечение необратимости ответственности организаторов, участников и координаторов незаконных акций. В частности, органы внутренних дел ориентированы на оперативную передачу сведений о таких лицах в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Практическую реализацию получает правило: пришел на акцию - будешь привлечен как минимум к административной ответственности. Если имеющегося арсенала и средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка", - заявил Генпрокурор.

По его словам, на контроль поставлен вопрос о взыскании расходов, затраченных на лечение сотрудников правоохранительных органов, расходов всех служб и ведомств, которые задействованы в обеспечении правопорядка и ликвидации последствий незаконных акций.

"Уверен, что средствами прокурорского надзора ситуация с установлением и возмещением такого ущерба городскому хозяйству уже в ближайшее время будет исправлена", - пригрозил Швед.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокурор РБ Андрей Швед считает серьезным вызовом деятельность дворовых чатов, где создаются альтернативное информационное пространство и группы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель: Санкции ЕС против властей Беларуси укрепляют позиции демонстрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика