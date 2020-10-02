ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания продавала технику Apple, направленную на утилизацию

02.10.2020 17:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Apple подала в суд на компанию GEEP Canada, которая занимается утилизацией электроники. Однако вместо того, чтобы уничтожить iPhone, iPad и Apple Watch, она их перепродала — речь идет о 100 тыс. устройств. Руководство предприятия в суде не заявляет, что кражи не было, но утверждает, что за всем стоит три сотрудника GEEP Canada, а «топы» о происходящем не знали.

В Apple считают, что пропавшая со складов канадской конторы техника была продана, однако это еще предстоит доказать.

Всего, согласно документам, за период с января 2015 года по декабрь 2017 года в GEEP Canada поступило на утилизацию 531 966 смартфонов iPhone, 25 673 планшета iPad и 19 277 умных часов Apple Watch. Последовавший затем аудит показал, что около 100 тыс. девайсов украдены. GEEP Canada лишилась контракта с Apple и хочет взыскать с трех своих сотрудников компенсацию.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
42 отзыва
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1900 р.
46 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple подала в суд на компанию GEEP Canada, которая занимается утилизацией электроники. Однако вместо того, чтобы уничтожить iPhone, iPad и Apple Watch, она их перепродала — речь идет...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: в Волковыске подожгли дом и машину милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика