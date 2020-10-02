Компания продавала технику Apple, направленную на утилизацию

Источник материала: Onliner

Apple подала в суд на компанию GEEP Canada, которая занимается утилизацией электроники. Однако вместо того, чтобы уничтожить iPhone, iPad и Apple Watch, она их перепродала — речь идет о 100 тыс. устройств. Руководство предприятия в суде не заявляет, что кражи не было, но утверждает, что за всем стоит три сотрудника GEEP Canada, а «топы» о происходящем не знали.

В Apple считают, что пропавшая со складов канадской конторы техника была продана, однако это еще предстоит доказать.

Всего, согласно документам, за период с января 2015 года по декабрь 2017 года в GEEP Canada поступило на утилизацию 531 966 смартфонов iPhone, 25 673 планшета iPad и 19 277 умных часов Apple Watch. Последовавший затем аудит показал, что около 100 тыс. девайсов украдены. GEEP Canada лишилась контракта с Apple и хочет взыскать с трех своих сотрудников компенсацию.