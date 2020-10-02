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Компания продавала технику Apple, направленную на утилизацию
Источник материала: Onliner
Apple
В Apple считают, что пропавшая со складов канадской конторы техника была продана, однако это еще предстоит доказать.
Всего, согласно документам, за период с января 2015 года по декабрь 2017 года в GEEP Canada поступило на утилизацию 531 966 смартфонов iPhone, 25 673 планшета iPad и 19 277 умных часов Apple Watch. Последовавший затем аудит показал, что около 100 тыс. девайсов украдены. GEEP Canada лишилась контракта с Apple и хочет взыскать с трех своих сотрудников компенсацию.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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