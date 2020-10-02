«Не нарушает архитектурное решение фасада». Как житель Новополоцка отстоял бчб-флаг на своем балконе

Источник материала: Onliner

В одном из домов Новополоцка на балконе висит бело-красно-белый флаг из ткани. Хозяину квартиры недавно пришло письмо из горисполкома, в котором ему сообщили о возможном штрафе за нарушение архитектурного решения фасада здания. Мужчина решил оспорить это, и ему удалось. Историю рассказывает gorod214.by.

В письме из отдела архитектуры Новополоцкого горисполкома хозяину квартиры разъяснили, что им «не выполняются требования законодательства по содержанию в надлежащем состоянии внешнего вида фасада жилого дома». Ему рекомендовали «устранить нарушение», чтобы избежать штрафа.





Мужчина составил ответ и отправил его сразу в облисполком. Он утверждал, что данный флаг не запрещен в нашей стране и соответствует его «эстетическим представлениям о правильном сочетании цветов», не используется им во время массовых мероприятий, не вывешивается с балкона, а только прикреплен к стене, что не является нарушением законодательства Республики Беларусь.





1 октября мужчине пришло еще одно письмо из исполкома. Его уведомили, что изучили более детально ситуацию, «связанную с полотнищем флага» на лоджии его квартиры, и решили, что он не нарушает архитектурное решение фасада. А значит, административный процесс по этой статье в отношении владельца квартиры не будет начат.



