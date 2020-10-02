Девушка на Infiniti не вовремя проехала на красный — перед машиной ГАИ

Источник материала: Onliner

В начале лета мы проводили опрос «Сколько проездов на красный вы видите каждый день?». Большинство респондентов ответили, что один-два раза в день. Можем констатировать печальную тенденцию: частота подобных нарушений растет и все реже они вызывают негативную реакцию. Но всегда случаются инциденты из категории «из ряда вон».

Видео с говорящим названием «Блондинка едет на красный, подрезая ГАИ» опубликовал пользователь нашего форума, зарегистрированный под ником A_Gritskevich. Ролик был снят на пересечении пр. Независимости и ул. Бобруйской. Как видно на записи, Infiniti проехал в момент, когда для перпендикулярного направления уже горел зеленый сигнал. Проехал автомобиль непосредственно перед патрульной машиной.

Как отмечает автор записи, инспекторы не стали игнорировать нарушение и остановили водителя Infiniti после перекрестка. По его словам, за рулем находилась девушка.