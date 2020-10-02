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Девушка на Infiniti не вовремя проехала на красный — перед машиной ГАИ
Источник материала: Onliner
В начале лета мы
Видео с говорящим названием «Блондинка едет на красный, подрезая ГАИ» опубликовал пользователь нашего форума, зарегистрированный под ником A_Gritskevich. Ролик был снят на пересечении пр. Независимости и ул. Бобруйской. Как видно на записи, Infiniti проехал в момент, когда для перпендикулярного направления уже горел зеленый сигнал. Проехал автомобиль непосредственно перед патрульной машиной.
Как отмечает автор записи, инспекторы не стали игнорировать нарушение и остановили водителя Infiniti после перекрестка. По его словам, за рулем находилась девушка.
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В начале лета мы проводили опрос «Сколько проездов на красный вы видите каждый день?». Большинство респондентов ответили, что один-два раза в день. Можем...
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