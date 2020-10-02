ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка на Infiniti не вовремя проехала на красный — перед машиной ГАИ

02.10.2020 17:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В начале лета мы проводили опрос «Сколько проездов на красный вы видите каждый день?». Большинство респондентов ответили, что один-два раза в день. Можем констатировать печальную тенденцию: частота подобных нарушений растет и все реже они вызывают негативную реакцию. Но всегда случаются инциденты из категории «из ряда вон».

Видео с говорящим названием «Блондинка едет на красный, подрезая ГАИ» опубликовал пользователь нашего форума, зарегистрированный под ником A_Gritskevich. Ролик был снят на пересечении пр. Независимости и ул. Бобруйской. Как видно на записи, Infiniti проехал в момент, когда для перпендикулярного направления уже горел зеленый сигнал. Проехал автомобиль непосредственно перед патрульной машиной.

Как отмечает автор записи, инспекторы не стали игнорировать нарушение и остановили водителя Infiniti после перекрестка. По его словам, за рулем находилась девушка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале лета мы проводили опрос «Сколько проездов на красный вы видите каждый день?». Большинство респондентов ответили, что один-два раза в день. Можем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске накануне Дня учителя чествовали лучших работников образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика