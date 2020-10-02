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МИД объявил о «переаккредитации» иностранных СМИ. Прежние аккредитации обнуляются, за новыми можно обращаться в понедельник

02.10.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня прекращают действовать аккредитационные карточки корреспондентов иностранных СМИ в Беларуси. Чтобы продолжать работать, надо получить новые, пройдя «переаккредитацию» по новым правилам. Но сделать это можно только в понедельник. Об этом сегодня во второй половине дня проинформировало Министерство иностранных дел.

Сообщается, что отредактировано Положение о порядке аккредитации в РБ журналистов иностранных СМИ. А сегодня принято постановление правительства об активации документа. МИД информирует, что скоро положение будет опубликовано на его сайте.

В ведомстве отметили, что давно работали над обновлением этой процедуры, так как прежнее положение принято еще в 2008-м и «не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве».

«Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, традиционно позиционирующихся в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции). Были приняты к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации», — пишет МИД. Обновлена комиссия, «внедряются новые формы ее работы в целях минимизации влияния на процесс получения аккредитации форс-мажорных обстоятельств». В сообщении МИД говорится, что аккредитация упрощается: сокращаются сроки, есть возможность самому распечатать карточку, электронная подача документов и пр.

Действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается с 2 октября.

Мотив происходящего сформулирован так: «В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе — в виде новых норм положения».

При этом комиссия по аккредитации начнет работу с понедельника (в новом составе). Прием заявок онлайн также планируется открыть с утра 5 октября.

 
 
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С сегодняшнего дня прекращают действовать аккредитационные карточки корреспондентов иностранных СМИ в Беларуси. Чтобы продолжать работать, надо получить новые,...
 
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