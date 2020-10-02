Санэпидемслужба: В последних пробах воды в Первомайском и Советском районах Минска отклонений от норм нет

По результатам последних анализов водопроводной воды в Первомайском и Советском районах Минска отклонений от норм не обнаружено.





«Среди проб, отобранных лабораторией санэпидемслужбы Минска в 12:00, нестандартных не зафиксировано», — цитирует главного санитарного врача столицы Светлану Ермак пресс-служба Мингорисполкома.

По ее словам, динамическое наблюдение за качеством воды в водопроводной сети продолжается. Пробы отбирают каждые три часа.

Как сообщалось, 1 октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества.

«02.10.2020 по результатам мониторинга, осуществляемого химико-бактериологической лабораторией УП "Минскводоканал", возможно ухудшение качества воды у потребителей и абонентов по показателям "железо", "марганец", "мутность" в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский Тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова», — сообщил «Минскводоканал» сегодня утром.

Для обеспечения населения были размещены пять цистерн с питьевой водой. Работы по промывке сетей водоснабжения продолжаются, отметили на предприятии.

В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).