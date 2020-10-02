МИД Беларуси проведет переаккредитацию иностранных СМИ

Министерством иностранных дел разработана новая редакция положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации. Соответствующее постановление Совета министров принято 2 октября.





Как сообщила пресс-служба МИД, в связи с принятием новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек журналистов иностранных СМИ официально прекращается 2 октября. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при белорусском МИД начнет работу в новом составе.

«Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник. Для направления документов на аккредитацию в разделе пресс-службы официального сайта МИД нужно заполнить анкету в зависимости от вида: на временную или постоянную аккредитацию. Все поданные ранее заявки будут рассмотрены в первоочередном порядке. Необходимости повторной подачи нет. В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ», — подчеркнули в министерстве.

Как отметила пресс-служба, МИД «давно и планомерно работал над обновлением процедуры аккредитации иностранных СМИ», так как действовавшее положение было принято еще в 2008 году и уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве. В документе содержался ряд устаревших положений, не применявшихся на практике норм, дискриминационных пунктов. «Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, традиционно позиционирующихся в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции). Были приняты к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации, — отметили в госоргане. — Учтены также отдельные критические замечания, в том числе по ситуации с невозможностью полноценного функционирования комиссии по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси из-за эпидемиологической ситуации. В настоящее время состав комиссии обновлен, внедряются новые формы ее работы в целях минимизации в будущем влияния на процесс получения аккредитации форс-мажорных обстоятельств».

По информации МИД, новой редакцией положения введены ряд норм, направленных на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов: процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат; журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации; существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов — с 20 дней до 5 для временной аккредитации, с двух месяцев до 30 дней для постоянной; введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до трех лет (ранее — только до года); облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ.

«В соответствии с концепцией информационной безопасности Республики Беларусь важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет. В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе — в виде новых норм положения. Уверены, что новое положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом», — подытожили в министерстве.

В конце августа иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов начали массово лишать аккредитации Министерства иностранных дел. В частности были аннулированы аккредитации корреспондентов белорусской службы «Радыё Свабода», Би-би-си, Reuters, AFP, Международного французского радио (RFI), телеканала «Настоящее время» и других СМИ.

На совещании 23 июля Александр Лукашенко потребовал лишить аккредитации иностранные СМИ, «если они не соблюдают наши законы». Он сказал, что «не надо ждать никакого конца электоральной кампании». «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — заявил Лукашенко.

«Что это за отношение к стране? Би-би-си, "Свабода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — указал Лукашенко чиновникам.