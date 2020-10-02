Беларусь переводит все контакты дипломатов стран ЕС с госструктурами на площадку МИД

Со 2 октября Беларусь вводит визовые санкции в отношении наиболее предвзятых и ангажированных в отношении страны представителей евроинститутов, включая Европарламент и страны-члены ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз журналистам госСМИ. Пресс-служба предоставила БелаПАН запись заявления.





«Список во многом симметричен. На данном этапе мы принимаем решение его не публиковать, — сказал он. — Подчеркну еще раз, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

По словам Глаза, в соответствии с Венской конвенцией Беларусь также переводит контакты всех аккредитованных в стране дипломатов государств ЕС с государственными структурами исключительно на площадку МИД.

«Отмечу, что это вынужденная и логичная мера, продиктованная необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства, — сказал Глаз. — Данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах. Но попытки оказания неприкрытого давления либо завернутого в красивую обертку прямого иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси, равно как и попрание нашего суверенитета, будут иметь обратный эффект и далеко идущие негативные последствия доя всех сторон в целом».