ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь переводит все контакты дипломатов стран ЕС с госструктурами на площадку МИД

02.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Со 2 октября Беларусь вводит визовые санкции в отношении наиболее предвзятых и ангажированных в отношении страны представителей евроинститутов, включая Европарламент и страны-члены ЕС.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз журналистам госСМИ. Пресс-служба предоставила БелаПАН запись заявления.

Беларусь переводит все контакты дипломатов стран ЕС с госструктурами на площадку МИД

«Список во многом симметричен. На данном этапе мы принимаем решение его не публиковать, — сказал он. — Подчеркну еще раз, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

По словам Глаза, в соответствии с Венской конвенцией Беларусь также переводит контакты всех аккредитованных в стране дипломатов государств ЕС с государственными структурами исключительно на площадку МИД.

«Отмечу, что это вынужденная и логичная мера, продиктованная необходимостью естественной защиты наших национальных интересов как суверенного государства, — сказал Глаз. — Данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах. Но попытки оказания неприкрытого давления либо завернутого в красивую обертку прямого иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси, равно как и попрание нашего суверенитета, будут иметь обратный эффект и далеко идущие негативные последствия доя всех сторон в целом».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со 2 октября Беларусь вводит визовые санкции в отношении наиболее предвзятых и ангажированных в отношении страны представителей
 
Новости дня
Новости разные
 
"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию" Журналистка подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика