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Видеофакт. В Волковыске сожгли дом и машину милиционера

02.10.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди 80» и строящийся коттедж инспектора Волковысского РОВД.

По информации пресс-службы МВД, сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горела Audi 80. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек.

Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

МВД предполагает, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Следователи возбудили уголовные дела.

 
 
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Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди 80» и строящийся коттедж инспектора Волковысского РОВД.
 
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