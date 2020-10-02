|
Видеофакт. В Волковыске сожгли дом и машину милиционера
Источник материала: Навiны
Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди 80» и строящийся коттедж инспектора Волковысского РОВД.
По информации пресс-службы МВД, сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горела Audi 80. В результате поджога у машины оказался поврежденным моторный отсек.
Еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.
МВД предполагает, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Следователи возбудили уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 2 октября неизвестные подожгли автомобиль «Ауди 80» и строящийся коттедж инспектора Волковысского РОВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)