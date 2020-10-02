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Межевич: контрсанкции Беларуси выглядят убедительно и корректно
02.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Введенные белорусской стороной контрсанкции в отношении чиновников ЕС и отдельных наиболее ангажированных в отношении Беларуси западных стран "выглядят убедительно и корректно", считает собеседник Sputnik, в особенности обращает на себя внимание предложение, адресованное Польше и Литве, о сокращении персонала посольств и отзыве дипломатов, добавляет эксперт.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Как справедливо отмечает официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, речь идет о восстановлении паритета численности сотрудников посольств. И если по каким-то непонятным мне причинам польских дипломатов в Беларуси было гораздо больше, чем белорусских в Польше, то теперь это будет исправлено", ― рассуждает эксперт.
Напомним, белорусский МИД в пятницу озвучил
Днем ранее Евросоюз принял решение о
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