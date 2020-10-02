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Межевич: контрсанкции Беларуси выглядят убедительно и корректно

02.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Межевич: контрсанкции Беларуси выглядят убедительно и корректно

Введенные белорусской стороной контрсанкции в отношении чиновников ЕС и отдельных наиболее ангажированных в отношении Беларуси западных стран "выглядят убедительно и корректно", считает собеседник Sputnik, в особенности обращает на себя внимание предложение, адресованное Польше и Литве, о сокращении персонала посольств и отзыве дипломатов, добавляет эксперт. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Как справедливо отмечает официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, речь идет о восстановлении паритета численности сотрудников посольств. И если по каким-то непонятным мне причинам польских дипломатов в Беларуси было гораздо больше, чем белорусских в Польше, то теперь это будет исправлено", ―  рассуждает эксперт.

Напомним, белорусский МИД в пятницу озвучил ответные меры страны на санкции, принятые в четверг на саммите Евросоюза в Брюсселе. В их числе визовые санкции в отношении представителей евроинститутов, Великобритании и Канады, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.

Днем ранее Евросоюз принял решение о санкциях в отношении белорусских официальных лиц, в санкционный список "невъездных" в ЕС попали около 40 высших должностных лиц страны, за исключением президента Александра Лукашенко.

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Вводя санкции и резко ухудшая отношения с Беларусью, Евросоюз еще больше убеждает Лукашенко в правильности курса на активизацию интеграции с РФ, отмечает...
 
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