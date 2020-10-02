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Сегодня вечером в Минском планетарии можно посмотреть на звезды под классический концерт
Источник материала: Tut.by
В Минском планетарии открыли концертный сезон. Посетители смогут посмотреть на звездное небо под музыку духового квинтета Большого театра.
2, 7, 8 октября в 20.00 в Минском планетарии будут проходить концерты проекта AstroArt.
Там выступит духовой квинтет Большого театра: Диана Гонтаренко — флейта, Александр Папсуев — гобой, Виктор Пузыня — кларнет, Андрей Холомкин — фагот, Виталий Карабухин — валторна. Сопровождать их выступление на фортепиано будет Марина Ромейко. Музыканты исполнят композиции Гия Канчели, Франсиса Пуленка, Альбера Русселя, Сэмюэла Барбера.
Стоимость билетов: для детей — 15 рублей, для взрослых — 16 рублей.
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В Минском планетарии открыли концертный сезон. Посетители смогут посмотреть на звездное небо под музыку духового квинтета Большого театра.
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