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Сегодня вечером в Минском планетарии можно посмотреть на звезды под классический концерт

02.10.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском планетарии открыли концертный сезон. Посетители смогут посмотреть на звездное небо под музыку духового квинтета Большого театра.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

2, 7, 8 октября в 20.00 в Минском планетарии будут проходить концерты проекта AstroArt.

Там выступит духовой квинтет Большого театра: Диана Гонтаренко — флейта, Александр Папсуев — гобой, Виктор Пузыня — кларнет, Андрей Холомкин — фагот, Виталий Карабухин — валторна. Сопровождать их выступление на фортепиано будет Марина Ромейко. Музыканты исполнят композиции Гия Канчели, Франсиса Пуленка, Альбера Русселя, Сэмюэла Барбера.

Стоимость билетов: для детей — 15 рублей, для взрослых — 16 рублей.

 
 
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В Минском планетарии открыли концертный сезон. Посетители смогут посмотреть на звездное небо под музыку духового квинтета Большого театра.
 
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