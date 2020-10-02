«Беспрецедентно и жестко». Работников предприятия на год лишили премий из-за акций в августе

Источник материала: Tut.by

Некоторых работников предприятия «Белэнергосетьпроект», которые в августе в обед выходили на акции солидарности, наказали за несоблюдение правил трудового распорядка. Части объявили выговоры и замечания, часть лишили премий, в том числе на целый год. Фото соответствующего документа в редакцию прислали работники предприятия. Позже официальный профсоюз заявил о «беспрецедентности и жесткости» наказания, однако, по словам работников, пересматривать его не стали. Из-за этого некоторые из них написали заявления на увольнение.



Фото прислано работником предприятия

Речь в документе о лишении премий идет о двух днях — 17 и 18 августа. Согласно электронной системе контроля учета рабочего времени, работающей на предприятии, «ряд работников несвоевременно возвратились с обеденного перерыва (отсутствовали на рабочем месте)». В частности, их не было на работе более трех часов. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка к работникам применены различные санкции: от лишения 20% премии за сентябрь до лишения 100% стимулирующих выплат на 12 месяцев. Части работников также объявлены выговоры и замечания. Сотрудники предприятия комментируют, что за один и тот же проступок наказали по-разному и пострадали «более молодые».

Спустя некоторое время в профсоюзную «первичку» на предприятии пришло письмо из Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности за подписью заместителя председателя Александра Жилко. Этот документ нам также предоставили работники. В нем говорится, что «к некоторым работникам были применены слишком жесткие меры дисциплинарного взыскания наряду с мерами дисциплинарного воздействия». Например, отмечается в письме, некоторых работников лишили 100% стимулирующих выплат на 6 и на 12 месяцев, в том числе 100% ежемесячной премии за сентябрь 2020 года.

— Таким образом, тех работников, которых лишили на 100% выплат стимулирующего характера на 12 месяцев, в итоге лишили премии более чем на один год (на 13 месяцев). Такой случай привлечения к ответственности впервые применен в энергетической отрасли, является беспрецедентным и жестким, — говорится в письме. — Применение таких мер дисциплинарного взыскания без учета тяжести дисциплинарного проступка, обстоятельств, при которых они совершены, предшествующей работы и поведения работника на производстве, по нашему мнению, слишком жесткое и является понуждением работников к увольнению по их инициативе.

Также в профсоюзе обратили внимание на то, что за одно и то же нарушение работники были наказаны по-разному.

— Так, например, работник А (Ф. И. О. работников не указываем. — Прим. ред.) отсутствовал на работе в эти дни 17.08.2020 и 18.08.2020 более 10 часов, а Б за тот же период немногим больше 5 часов, однако наказание Б получил в два раза более жесткое.

Существование обоих документов подтвердили в Белорусском профсоюзе работников энергетики, газовой и топливной промышленности.

— Главный правовой инспектор труда Минской областной организации выезжал на предприятие, переговорил с директором и председателем профкома. Далее делом занимался юрист профсоюза, — говорит Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. — Действительно, за одно и то же нарушение все были наказаны по-разному, к тому же мы обратили внимание на жесткость наказания. Сказать, что работники не прогуливали, нельзя, но речь идет о степени применения дисциплинарной ответственности. У нас в практике уже были случаи, когда подобные наказания отменялись, но это решение принимал суд.

По словам работников, пересматривать наказания руководство предприятия пока не планирует. Из-за несогласия с ними заявления на увольнение написали семь человек.

— После событий в августе было осознание, что больше не хочу работать на госпредприятии, но увольняться не планировал, — рассказывает один из таких работников. — Лишение премии стало последней каплей в терпении. Из-за лишения я и уволился сам. Давления на меня лично не было, но начальник явно понимал, что так будет, и ждал заявления. Считаю, что такие жесткие наказания по премиям были специально применены для увольнения неугодных.

FINANCE.TUT.BY обратился за комментарием к директору предприятия Дмитрию Герасимову, однако он сказал, что давать комментарии по телефону не будет.