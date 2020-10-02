«Просим оказать содействие». Коммунальники шлют письма на работу людям, которые не оплатили ЖКУ

Источник материала: Tut.by

«Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений», — рассказывает айтишник Владислав, которому из-за неоплаты коммунальных услуг прислали на работу письмо из РСЦ. Коммунальники попросили нанимателя уведомить работника под подпись о задолженности, указанной в извещении. Парень не заплатил за 2 месяца и должен вместе с пеней больше 100 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Некоторое время семья Владислава отсутствовала в стране, а когда вернулись сюда, оказалось, что на работу парню пришло письмо из расчетно-справочного центра с жалобой, что он 2 месяца не платит за коммунальные услуги, и просьбой ознакомить его с этой информацией под подпись.

— Я работаю в айтишной компании разработчиком. На общую электронную пришло письмо из РСЦ. Его видел и я, и другие сотрудники, — рассказывает парень.

В нем написано, что на предприятии работает такой-то гражданин, зарегистрированный в жилом помещении по такому-то адресу в городе Гомеле. «Просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 25.09.2020 составляет 91,23 рубля. В добровольном порядке задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги не погашена».



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Дальше РСЦ просит под подпись ознакомить работника с этой информацией.

За 2 месяца кроме основного долга накапала еще и пеня 12,39 рубля. Сейчас парень в сумме должен 103,62 рубля.

— Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений, — поясняет молодой человек. — Пришло такое письмо в компанию только на меня или еще на кого-то — я не знаю. У нас обсудили эту ситуацию и написали ответ РСЦ, мол, не обязаны вручать работникам такие документы. То есть компания в это всё решила не вмешиваться.

Владислав говорит, что в расчетный центр он пока не перезванивал и никак не пытался решить этот вопрос. Но говорит, что собирается разобраться, что это за письмо.



Фото от читателя

Судя по повышенному вниманию со стороны коммунальных служб, последние два месяца некоторые просрочили оплату ЖКУ — кто-то по финансовым причинам, кто-то забыл, а у кого-то были иные соображения на этот счет. Некоторым из РСЦ позвонили уже на следующий день после окончания положенного срока оплаты коммуналки — 26 числа. Многие получили письменные уведомления. Людей предупреждают о возможных санкциях за неуплату.