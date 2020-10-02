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«Не согласны с тем, что происходит». Клуб второй лиги «Першы Рэгіён» приостановил участие в чемпионате

02.10.2020 17:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Першы Рэгіён» приостановил свое участие во второй лиге чемпионата Беларуси по футболу. Об этом сообщается на странице команды в соцсети.


Фото: Першы Рэгіён

В открытом письме к АБФФ представители клуба заявили, что не согласны с событиями, которые происходят в белорусском спорте и стране по отношению к спортсменам, командам и представителям СМИ.

«На командном собрании мы решили, что должны выразить солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии сражались до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые продвигали наш спорт в медиаполе», — сообщается в заявлении клуба.
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«Першы Рэгіён» приостанавливает свое участие во второй лиге чемпионата Беларуси, пока не нормализуется ситуация:

«Мы приносим свои извинения за несыгранные игры соперникам, нашим невероятным болельщикам и партнерам. Надеемся, что наша совместная работа на пользу брестского футбола позволит нам еще много раз увидеться на стадионах».

 
 
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