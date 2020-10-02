"Белнефтехим" ведет переговоры с "Лукойл" о перевалке нефтепродуктов в Ленобласти

Об этом рассказал гендиректор компании «ЛУКОЙЛ-Транс» Алексей Махнев в интервью телеканалу «Россия 24».





Стороны обсуждают условия перевалки, ассортимент и объемы белорусской продукции, которую можно переваливать через терминал «РПК-Высоцк».





По словам Махнева, взаимодействие с российскими партнерами по всей длине логистической цепочки может оказаться для «Белнефтехима» более эффективным, чем экспорт через сопредельные государства.





Как сообщалось, Беларусь оценивает возможности переброски нефтепродуктов и удобрений из портов стран Балтии в российские порты.





Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует, что Беларусь перенаправит в российские порты из Литвы 4−6 млн тонн нефтепродуктов в год.