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"Белнефтехим" ведет переговоры с "Лукойл" о перевалке нефтепродуктов в Ленобласти

02.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с концерном «Белнефтехим» о перевалке нефтепродуктов белорусских предприятий в порту Высоцк Ленинградской области.

Об этом рассказал гендиректор компании «ЛУКОЙЛ-Транс» Алексей Махнев в интервью телеканалу «Россия 24».

Стороны обсуждают условия перевалки, ассортимент и объемы белорусской продукции, которую можно переваливать через терминал «РПК-Высоцк».

По словам Махнева, взаимодействие с российскими партнерами по всей длине логистической цепочки может оказаться для «Белнефтехима» более эффективным, чем экспорт через сопредельные государства.

Как сообщалось, Беларусь оценивает возможности переброски нефтепродуктов и удобрений из портов стран Балтии в российские порты.

Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует, что Беларусь перенаправит в российские порты из Литвы 4−6 млн тонн нефтепродуктов в год.
 
 
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Компания «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с концерном «Белнефтехим» о перевалке нефтепродуктов белорусских предприятий в порту Высоцк Ленинградской области.
 
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