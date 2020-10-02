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Зверства на Окрестина продолжаются: в больницу привезли мужчину без сознания с проломленным черепом
Источник материала: Партизан
В Больницу скорой медицинской помощи 29 сентября поступил мужчина из минского изолятора в переулке Окрестина. Пострадавший — Денис Кузнецов, ему 41 год.
“Он лежит у нас в реанимации. Прибыл с Окрестина. Состояние у него тяжёлое, без сознания, на искусственной вентиляции лёгких”, — подтвердил
В телеграм-чате “Белых халатов” сообщается, что у мужчины переломы костей черепа, субдуральные двусторонние гематомы, открытая черепно-мозговая травма средней степени, переломы 3–12 ребер справа, гемоторакс справа, ушиб лёгкого, оскольчатые переломы правой подвздошной кости, забрюшинная гематома. По словам врачей, при поступлении им сказали, что мужчина упал со второго яруса нар.
Анамнез Дениса Кузнецова / https://t.me/belsat
Изолятор в переулке Окрестина получил печальную известность еще много лет назад: давление на противников Александра Лукашенко там оказывается самыми разными способами.
Доставлявшиеся туда участники протестов 9–12 августа жаловались на жестокие пытки и изюиения со стороны силовиков.
Заявления по факту применения насилия со стороны правоохранителей подали в Следственный комитет более 700 человек. В начале сентября ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после выборов 9 августа в Беларуси. Но НИ ОДНОГО уголовного дела ни по одному из фактов не заведено до сих пор.
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В Больницу скорой медицинской помощи 29 сентября поступил мужчина из минского изолятора в переулке Окрестина. Пострадавший — Денис Кузнецов, ему 41 год.
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