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"Правосудие": мужчине во время марша разбили голову, а потом посадили на 14 суток

02.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 октября по скайпу состоялся судебный процесс. Против Андрея Вербицкого давали показания старший участковый Гоманов и участковый Шамигов, передается в телеграм-канале Белсат.



Гоманов сообщил, что у Вербицкого во время задержания была кровь на голове. Как она там появилась, участковый не сказал. Шамигов сказал, что он занимался видеосъемкой марша, но камера по техническим причинам не включилась, поэтому Шамигов просто запоминал присутствующих.

В итоге судья Наталья Понасенко просто на основании слов "свидетелей" приговорила Андрея Вербицкого к 14 суткам лишения свободы.

Напомним, Андрей Вербицкий был задержан и доставлен в Ленинский РОВД 27 сентября, но через час его увезла скорая помощь. 30 сентября, сразу после судебно-медицинской экспертизы, Вербицкого прямо из больничной палаты отправили в следственный изолятор до суда.
 
 
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2 октября по скайпу состоялся судебный процесс. Против Андрея Вербицкого давали показания старший участковый Гоманов и участковый Шамигов, передается в...
 
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