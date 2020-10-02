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Исчезли администраторы студенческого паблика «Отчислено»

02.10.2020 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в течение дня не выходят на связь администраторы Telegram-канала «Отчислено» Игорь Кабушков и Алеся Вакулич. Они не отвечают на сообщения в соцсетях и мессенджерах, телефоны отключены, сообщают их друзья. О местонахождении молодых людей ничего неизвестно.

По неуточненной информации, неизвестные отвезли их в ГУБОПиК.

Дополнено. На дежурной линии 5-го (минского) управления ГУБОПиК говорят, что сегодня к ним никто не поступал. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома тоже нет сведений об этих людях, то есть в столичных РУВД они не замечены. В пресс-службе МВД не владеют информацией о Кабушкове и Вакулич.

Игорю 22 года, он является выпускником инженерно-экономического факультета БГУИР. Алеся учится на филфаке БГУ. Молодые люди известны как администраторы крупнейшего в Беларуси студенческого паблика «Отчислено», на Telegram которого подписаны почти 70 тысяч человек.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня в течение дня не выходят на связь администраторы Telegram-канала «Отчислено» Игорь Кабушков и Алеся Вакулич. Они не отвечают на сообщения в соцсетях и...
 
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