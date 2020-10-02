|
Тепло, дожди, ветер. Погода отстает от графика на месяц
Источник материала: Onliner
Фронты бороздят страну, это часто сопровождается выпадением жидкостей и ветром по линии соприкосновения. Завтра короткие теплые дожди и ветер до 18 метров в секунду (это оранжевый уровень). Разброс температур от 14 до 20. Кроме юго-запада — там до 22, и это будет распространяться.
В воскресенье прорвется тепло с юга и добьет аж до Витебской области. Контрасты получатся довольно сильными — где-то 15, где-то 25. Соответственно, осадки и ветер. Напомним, мы говорим про октябрь.
С наступлением рабочей недели фронты отойдут на восток до более удобных времен. Ветер в основном стихнет, дожди станут реже. В понедельник по-прежнему тепло, на юге до 24. При этом остаются участки, где днем только 15. В последующие дни будет становиться немного холоднее, но все равно для октября это слишком тепло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет говорит, что дневные температуры сейчас соответствуют началу сентября, но мы уже перестали понимать, что это значит. Система координат поломалась еще...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)