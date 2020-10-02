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Тепло, дожди, ветер. Погода отстает от графика на месяц

02.10.2020 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белгидромет говорит, что дневные температуры сейчас соответствуют началу сентября, но мы уже перестали понимать, что это значит. Система координат поломалась еще прошлой осенью, проще построить новую, чем чинить. Как бы то ни было, ожидается, что первая декада октября будет теплее так называемой нормы примерно на 4 градуса. На днях ждем сильный ветер и жару (не везде).

Фронты бороздят страну, это часто сопровождается выпадением жидкостей и ветром по линии соприкосновения. Завтра короткие теплые дожди и ветер до 18 метров в секунду (это оранжевый уровень). Разброс температур от 14 до 20. Кроме юго-запада — там до 22, и это будет распространяться.

В воскресенье прорвется тепло с юга и добьет аж до Витебской области. Контрасты получатся довольно сильными — где-то 15, где-то 25. Соответственно, осадки и ветер. Напомним, мы говорим про октябрь.

С наступлением рабочей недели фронты отойдут на восток до более удобных времен. Ветер в основном стихнет, дожди станут реже. В понедельник по-прежнему тепло, на юге до 24. При этом остаются участки, где днем только 15. В последующие дни будет становиться немного холоднее, но все равно для октября это слишком тепло.

 
 
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Белгидромет говорит, что дневные температуры сейчас соответствуют началу сентября, но мы уже перестали понимать, что это значит. Система координат поломалась еще...
 
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