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Головченко: Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита

02.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита, сообщил 2 октября журналистам в Минске премьер-министр Роман Головченко по завершении церемонии закладки памятной капсулы на месте строительства Национального выставочного центра.

Головченко: Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита

«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

Отвечая на вопрос о ходе газовых переговоров, премьер-министр отметил, что они идут по графику. «Министерство энергетики их ведет. Как только будут достигнуты договоренности, они будут предъявлены обществу. Настраиваемся, что до конца года удастся договориться. Пока все в плановом порядке, какого-то форс-мажора нет», — сказал Головченко.

По его словам, российские партнеры занимают «достаточно конструктивную позицию, поэтому никаких причин для затягивания переговоров нет».

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи сообщил, что «Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 млрд долларов».

Обещанный кредит будет выделяться частями. «Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн за счет ЕФСР, 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн за счет межгоскредита», — сказал министр финансов России Антон Силуано.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита, сообщил 2 октября журналистам в Минске премьер-министр Роман Головченко по...
 
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