Головченко: Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита

Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита, сообщил 2 октября журналистам в Минске премьер-министр Роман Головченко по завершении церемонии закладки памятной капсулы на месте строительства Национального выставочного центра.





«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

Отвечая на вопрос о ходе газовых переговоров, премьер-министр отметил, что они идут по графику. «Министерство энергетики их ведет. Как только будут достигнуты договоренности, они будут предъявлены обществу. Настраиваемся, что до конца года удастся договориться. Пока все в плановом порядке, какого-то форс-мажора нет», — сказал Головченко.

По его словам, российские партнеры занимают «достаточно конструктивную позицию, поэтому никаких причин для затягивания переговоров нет».

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи сообщил, что «Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 млрд долларов».

Обещанный кредит будет выделяться частями. «Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн за счет ЕФСР, 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн за счет межгоскредита», — сказал министр финансов России Антон Силуано.