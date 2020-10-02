МИД потребовал от Польши и Литвы сократить количество дипломатов в Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси потребовало от Польши и Литвы сократить число дипломатов в стране. Послы Беларуси в Польше и Литве отзываются в Минск для консультаций, заявил журналистам государственных СМИ 2 октября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





Позже пресс-служба МИД предоставила БелаПАН аудиозапись заявления.

«Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы, — сказал Глаз. — Мы призывали к благоразумию, вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, острой необходимости сохранения стабильности в регионе».

По словам Глаза, в ответ Беларусь получила «не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий».

«Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю, — сказал Глаз. — Однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное. В этой связи сегодня в МИД Беларуси были вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси».

Глаз сообщил, что Литве предложено сократить число дипломатов с 25 до 14, Польше — с 50 до 18.

«Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, — заявил Глаз. — Послам Польши и Литвы в Беларуси предложено последовать данному примеру. Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления, после долгого терпения и призывов к благоразумию исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси».