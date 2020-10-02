Санкции Евросоюза в отношении белорусских чиновников вступили в силу

Евросоюз 2 октября ввел в действие санкции по Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе 2 октября.





«Мы приняли решение ввести санкции в отношении Беларуси, — отметил он. — И, как я и говорил вчера, сегодня это сделано. Мы ввели санкции. У нас есть список из 40 имен ».

Отвечая на вопрос, почему в санкционный список не включен Александр Лукашенко, Мишель сказал: «Действительно, была дискуссия, включать Лукашенко в список или нет. И мы приняли решение придерживаться списка, предложенного министрами (Советом министров иностранных дел ЕС. — БелаПАН). И мы, конечно, будем внимательно следить за ситуацией».

Мишель подчеркнул, что ЕС выступает за инклюзивный диалог как по ситуации в Беларуси, так и внутри самой страны. Он выразил надежду, что у ОБСЕ будет возможность принять участие в процессе урегулирования кризиса в Беларуси.