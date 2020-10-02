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«Этого не было»: представители ООН пришли в МВД и выслушали, что жалобы на изнасилования со стороны милиции – фейки

02.10.2020 18:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в МВД прошла встреча первого замглавы МВД – начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича и постоянного координатора ООН Иоанны Казана-Вишневецкий. Казакевич подвел итоги беседы журналистам, его речь приводит «БелТА».

«Та негативная оценка, которая дается международным сообществом ситуации в Беларуси, основана на недостоверной информации. К сожалению, не называются конкретные факты насилия, конкретные факты пыток, изнасилований и так далее. Все как-то общо», – сказал чиновников.

По словам Казакевича, представителю ООН предоставили информацию, опровергающую фейковые, как считает МВД, новости о пытках и изнасилованиях со стороны силовиков. «Сначала у нас были изнасилования женщин – они не подтвердились. Потом были изнасилования мужчин – они тоже не подтвердились. Мы пошагово, исследуя обстоятельства каждого подобного заявления, приходим к понимаю того, что этого не было», – подчеркнул первый замминистра.

По его словам, есть несколько тысяч обращений граждан, и каждое будет надлежащим образом проверено Следственным комитетом под надзором Генеральной прокуратуры. «Те обстоятельства, которые проверены, говорят о том, что ни один факт изнасилований не подтвержден», – обратил внимание Казакевич.

Обложка: Лин Жипен.

 
 
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Сегодня в МВД прошла встреча первого замглавы МВД – начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича и постоянного координатора ООН Иоанны...
 
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