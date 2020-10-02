Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Третьяков: жюри кинофестиваля "Евразия.DOC" столкнулось с проблемой

Собеседник Sputnik в минувшем году также возглавлял жюри кинофестиваля, ранее был гостем этого форума, и отмечает, что за время проведения "суммарное качество всех представленных работ весомо повысилось, и в целом качественный уровень выше, чем в прошлом году".

"Это и создало проблему для жюри, потому что из многих хороших работ, а в финале их 28, надо было выделить немного для главных призов, их всего 6 и два специальных, один из них мой ― как председателя жюри. И в связи с этим на заседании жюри велись дискуссии", ― рассказывает Третьяков.

При этом члены жюри все же сошлись во мнении о том, какие работы "интереснее, проблемнее и острее", сказал о победителях собеседник Sputnik.

"Это документальные фильмы, которые нужно смотреть обычному зрителю, в частности, потому что они интереснее многих художественных фильмов, которые создаются, в частности, для того, чтобы привлечь публику и собрать наибольшую аудиторию", ― отметил Третьяков.

Напомним, в 2020 году на пятый по счету фестиваль было подано 152 фильма из 18 стран. В короткую программу вошли 28 фильмов из 9 стран. Центральной темой юбилейного фестиваля стала 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль завершится вечером 2 октября в Смоленске, в местном кинотеатре "Смена" и в Смоленском государственном институте искусств будут показаны 28 фильмов-финалистов из России, Беларуси, других стран СНГ, а также Сербии и Латвии.

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