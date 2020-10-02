"Средневековые методы": Мамонтов об антибелорусских санкциях ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Средневековые методы": Мамонтов о санкциях Евросоюза против Беларуси

В отношении ряда стран Евросоюз готов применять средневековые методы ― санкции и запреты, в то время как "для своих" ― для тех, то выполняет их решения ― открыта зеленая улица", рассуждает собеседник Sputnik.

"Понятно, какая Беларусь нужна Евросоюзу, чтобы не попадать под европейские санкции. Она должна стать такой, как Украина, как Литва, которые просто "расцвели", в сравнении с Беларусью", ― отмечает собеседник Sputnik.

По мнению известного журналиста, "санкционные" ситуации , в которые периодически попадают Россия, Беларусь и другие страны, которые исторически являются союзниками, четко показывают, "кто друг, а кто враг, кто искренне беспокоится о процветании дружественного народа, а кто болтает псевдо-демократическую белиберду".

Напомним, в пятницу Беларусь приняла ответные санкции в отношении наиболее ангажированных в отношении нашей страны евроинститутов и стран ЕС. Перечень ответных мер перечислили в белорусском МИД. В их числе визовые санкции в отношении представителей евроинститутов, Великобритании и Канады, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.

Днем ранее Евросоюз принял решение о санкциях в отношении белорусских официальных лиц, в санкционный список "невъездных" в ЕС попали около 40 высших должностных лиц страны, за исключением президента Александра Лукашенко.

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