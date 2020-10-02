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"Средневековые методы": Мамонтов об антибелорусских санкциях ЕС
02.10.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В отношении ряда стран Евросоюз готов применять средневековые методы ― санкции и запреты, в то время как "для своих" ― для тех, то выполняет их решения ― открыта зеленая улица", рассуждает собеседник Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Понятно, какая Беларусь нужна Евросоюзу, чтобы не попадать под европейские санкции. Она должна стать такой, как Украина, как Литва, которые просто "расцвели", в сравнении с Беларусью", ― отмечает собеседник Sputnik.
По мнению известного журналиста,
Напомним, в пятницу Беларусь приняла
Днем ранее Евросоюз принял решение о санкциях в отношении белорусских официальных лиц, в санкционный список "невъездных" в ЕС попали около 40 высших должностных лиц страны, за исключением президента Александра Лукашенко.
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Введение антибелорусских санкций в представлении еврочиновников имело лишь один смысл — Беларуси надо было "лечь по Евросоюз и не дергаться", считает известный...
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