Карабах под обстрелом. Что происходит в зоне конфликта – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Обе стороны конфликта - Армения и Азербайджан - объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщается о сотнях погибших и раненых военных.

Есть потери и среди мирного населения. По заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, к 1 октября число погибших мирных граждан республики выросло до 16, 55 мирных жителей Азербайджана были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Армения заявляет о семи погибших среди своих жителей.

Наиболее серьезно пострадал азербайджанский город Тертер, который находится в непосредственной близости к линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. В городе повреждено большое количество жилых домов и гражданской инфраструктуры. Несмотря на обстрелы, в городе остаются мирные жители, которые уезжать отсюда не планируют. Во время артиллерийских атак они прячутся либо в подвалах, либо в окопах, которые вырыли во дворах.

Накануне также стало известно, что под обстрел в Нагорном Карабахе попал автомобиль с журналистами французской газеты Le Monde, состояние одного из пострадавших было крайне тяжелое, его прооперировали в Степанакерте и сегодня отправили самолетом на родину.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, сделанные в зоне конфликта.

Читайте на Sputnik: