|
Карабах под обстрелом. Что происходит в зоне конфликта – фото
02.10.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Обе стороны конфликта - Армения и Азербайджан - объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщается о сотнях погибших и раненых военных.
Есть потери и среди мирного населения. По заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, к 1 октября число погибших мирных граждан республики выросло до 16, 55 мирных жителей Азербайджана были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Армения заявляет о семи погибших среди своих жителей.
Наиболее серьезно пострадал азербайджанский город Тертер, который находится в непосредственной близости к линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. В городе повреждено большое количество жилых домов и гражданской инфраструктуры. Несмотря на обстрелы, в городе остаются мирные жители, которые уезжать отсюда не планируют. Во время артиллерийских атак они прячутся либо в подвалах, либо в окопах, которые вырыли во дворах.
Накануне также стало известно, что под обстрел в Нагорном Карабахе попал автомобиль с журналистами французской газеты Le Monde, состояние одного из пострадавших было крайне тяжелое, его прооперировали в Степанакерте и сегодня отправили самолетом на родину.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, сделанные в зоне конфликта.
Читайте на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября, когда артиллерийскому обстрелу подверглись города и села. Уже несколько дней там объявлено военное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)