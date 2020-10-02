Помните, у БНТУ на проспекте снимали историческую ограду? Вот какой она стала после ремонта

Источник материала: Tut.by

В июле возле БНТУ на проспекте Независимости убирали историческую металлическую ограду для ремонта. Недавно обновленную конструкцию частично вернули на место. Как вам?

Вот как выглядела ограда БНТУ у главного корпуса до ремонта. Тогда проректор университета Василий Алексеенко рассказывал нам, что работы связаны с подготовкой к юбилею: 10 декабря университету исполняется 100 лет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Павел Королев

— Ограждение «лечим», потому что оно в плохом состоянии. Все смотрели на него издалека, поэтому никто не замечал, что отваливались некоторые элементы, эти красивые металлические фигуры. Но мы это видим. То, что сейчас снято, реставрируют и восстановят на прежнем месте, — говорил проректор.

Вот как ограда выглядит сейчас, показывает телеграм-канал « Спадчына ». Процесс восстановления ограды еще не завершен.











