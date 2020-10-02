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Помните, у БНТУ на проспекте снимали историческую ограду? Вот какой она стала после ремонта
Источник материала: Tut.by
В июле возле БНТУ на проспекте Независимости
Вот как выглядела ограда БНТУ у главного корпуса до ремонта. Тогда проректор университета Василий Алексеенко рассказывал нам, что работы связаны с подготовкой к юбилею: 10 декабря университету исполняется 100 лет.
— Ограждение «лечим», потому что оно в плохом состоянии. Все смотрели на него издалека, поэтому никто не замечал, что отваливались некоторые элементы, эти красивые металлические фигуры. Но мы это видим. То, что сейчас снято, реставрируют и восстановят на прежнем месте, — говорил проректор.
Вот как ограда выглядит сейчас, показывает телеграм-канал «
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Работы были связаны с подготовкой к юбилею БНТУ: 10 декабря университету исполняется 100 лет.
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