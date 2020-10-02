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Минское «Динамо» обыграло аутсайдера, оба гола были забиты с пенальти. Это вторая подряд победа команды Кучука
Источник материала: Tut.by
2 октября в Минске прошел перенесенный матч 21 тура
«Быки» продолжают замыкать турнирную таблицу Высшей лиги, а динамовцы подобрались к плотной группе команд, которая ведет борьбу за четвертое место.
«Динамо-Минск» — ФК «Смолевичи» — 2:1
Минск. 2 октября. Стадион «Трактор».
Судьи: С. Красников, Ю. Хомченко, К. Пакулин.
«Динамо-Минск»: Плотников — Швецов, Динга, Сухоцкий — Риос, Климович, Олехнович (к), Козлов, Бацула — Шикавка, Бахар.
ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Макушинский, Жевнеров (к), Макаров, Щегрикович, Бочеров, Потапенко, Ханкевич, Ковель, Джигеро, Алибеков.
Голы: 1:0 — Бахар (25). 2:0 — Шикавка (36). 2:1 — Джигеро (61).
Предупреждение: Динга (52).
«Динамо» уже в первом тайме повело в счете, Евгений Шикавка на 25-й минуте реализовал пенальти, а Иван Бахар реализовал пенальти на 36-й минуте.
Во втором тайме «Смолевичи» смогли отыграть один гол, на 61-й минуте Александр Джигеро поразил ворота Максима Плотникова. Но на большее «быков» не хватило.
А в концовке игры они могли пропустить еще и третий гол, но Андрей Бацула не переиграл вратаря гостей.
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Минское «Динамо» обыграло аутсайдера, оба гола были забиты с пенальти. Это вторая подряд победа команды Кучука
2 октября в Минске прошел перенесенный матч 21 тура.
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