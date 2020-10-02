Минское «Динамо» обыграло аутсайдера, оба гола были забиты с пенальти. Это вторая подряд победа команды Кучука

Источник материала: Tut.by

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2 октября в Минске прошел перенесенный матч 21 тура чемпионата Беларуси по футболу . Столичное «Динамо» победило «Смолевичи».

«Быки» продолжают замыкать турнирную таблицу Высшей лиги, а динамовцы подобрались к плотной группе команд, которая ведет борьбу за четвертое место.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

«Динамо-Минск» — ФК «Смолевичи» — 2:1

Минск. 2 октября. Стадион «Трактор».

Судьи: С. Красников, Ю. Хомченко, К. Пакулин.

«Динамо-Минск»: Плотников — Швецов, Динга, Сухоцкий — Риос, Климович, Олехнович (к), Козлов, Бацула — Шикавка, Бахар.

ФК «Смолевичи»: Куршубадзе — Макушинский, Жевнеров (к), Макаров, Щегрикович, Бочеров, Потапенко, Ханкевич, Ковель, Джигеро, Алибеков.

Голы: 1:0 — Бахар (25). 2:0 — Шикавка (36). 2:1 — Джигеро (61).

Предупреждение: Динга (52).

«Динамо» уже в первом тайме повело в счете, Евгений Шикавка на 25-й минуте реализовал пенальти, а Иван Бахар реализовал пенальти на 36-й минуте.

Во втором тайме «Смолевичи» смогли отыграть один гол, на 61-й минуте Александр Джигеро поразил ворота Максима Плотникова. Но на большее «быков» не хватило.

А в концовке игры они могли пропустить еще и третий гол, но Андрей Бацула не переиграл вратаря гостей.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 25 49 «Неман» 25 47 «Шахтер» 24 46 «Ислочь» 25 42 «Торпедо-БелАЗ» 25 41 «Рух» 25 39 «Динамо» (Минск) 25 39 «Динамо» (Брест) 23 38 «Энергетик-БГУ» 24 35 «Витебск» 25 31 ФК «Минск» 24 31 «Славия» 23 28 ФК «Слуцк» 23 21 ФК «Городея» 24 21 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 25 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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