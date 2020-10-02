МИД проведет переаккредитацию зарубежных СМИ

Источник материала: Ежедневник

tut.by

Со 2 октября действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается. Чтобы продолжать работать, надо пройти переаккредитацию по новым правилам. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел.

С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД начнет работу в новом составе.

«Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник. Для направления документов на аккредитацию в разделе пресс-службы официального сайта МИД нужно заполнить анкету в зависимости от вида: на временную или постоянную аккредитацию. Все поданные ранее заявки будут рассмотрены в первоочередном порядке. Необходимости повторной подачи нет. В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ», - рассказали в министерстве.

МИД разработало новую редакцию положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ. «В ближайшее время положение будет опубликовано на сайте МИД», - сообщает ведомство.

В МИД отметили, что давно работали над обновлением. Прежнее положение принято еще в 2008 году и «не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве».

«В документе содержался ряд устаревших положений, не применявшихся на практике норм, дискриминационных пунктов. Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, традиционно позиционирующихся в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции). Были приняты к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации. Учтены также отдельные критические замечания, в том числе по ситуации с невозможностью полноценного функционирования комиссии по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси из-за эпидемиологической ситуации», - отметили в министерстве.

«Это не зачистка информационного поля, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам, — сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.