В Чернобыльской зоне отчуждения проложили веломаршрут

Источник материала: Ежедневник

фото: kmu.gov.ua

Его протяженность составляет 45 километров.

Как сообщил украинский кабмин, общая протяженность маршрута составляет более 45 километров. Проехаться по веломаршруту в Чернобыле можно будет только в составе группы. Каждую группу обеспечат двумя сопровождающими. На время обустройства маршрута участников также будет поддерживать технический транспорт. Перед утверждением плана маршрута в Чернобыльской зоне отчуждения провели радиационно-дозиметрический контроль, отмечают в пресс-службе украинского кабмина.



