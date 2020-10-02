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В Чернобыльской зоне отчуждения проложили веломаршрут
02.10.2020 18:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kmu.gov.ua
Его протяженность составляет 45 километров.
Как сообщил украинский кабмин, общая протяженность маршрута составляет более 45 километров. Проехаться по веломаршруту в Чернобыле можно будет только в составе группы. Каждую группу обеспечат двумя сопровождающими. На время обустройства маршрута участников также будет поддерживать технический транспорт. Перед утверждением плана маршрута в Чернобыльской зоне отчуждения провели радиационно-дозиметрический контроль, отмечают в пресс-службе украинского кабмина.
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Его протяженность составляет 45 километров.
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