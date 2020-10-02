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Найдено судно, где может быть Янтарная комната

02.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дайверы обнаружили затонувший пароход времен Второй мировой войны со множеством ящиков с неизвестным содержимым.




Водолазы из Польши обнаружили немецкий корабль, на котором может находится легендарная Янтарная комната. Об этом сообщает Голос Америки.

Дайверы нашли в Балтийском море пароход времен Второй мировой войны. Они считают, что это судно Карлсруэ.

Участник экспедиционной группы Baltictech Томаш Стахура отмечает, что судно практически не повреждено. В его трюмах водолазы нашли военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым.

Исследователи отмечают, что Карлсруэ принимал участие в крупнейшей морской эвакуационной операции в конце Второй мировой войны. Согласно историческим записям, корабль покинул Кенигсберг в спешке с крупным грузом и более чем тысячей людей.

Янтарная комната была создана в Пруссии и подарена российскому царю Петру Великому в 1716 году. Во время отступления немцев в период второй мировой войны, комната бесследно исчезла.
 
 
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Дайверы обнаружили затонувший пароход времен Второй мировой войны со множеством ящиков с неизвестным содержимым.
 
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