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Артем Шрайбман: Лукашенко плевать на мнение Запада

02.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский политический эксперт Артем Шрайбман считает, что не стоит воспринимать санкции ЕС как важное событие. Однако реакция официального Минска, который просто пошел вразнос после сообщения о введении санкций, свидетельствует об обратном.




“Это чистейший символизм. Никто в Минске на это реагировать не будет, ничье поведение это не изменит. Ставки для высших чиновников сейчас намного выше, чем право на шенгенскую визу. Даже Брюссель понимает символичность своих действий, и поэтому санкции такие скромные. Список в несколько раз короче, чем в 2011 году, и без Лукашенко в нем, при том, что репрессии намного жестче. Эти санкции страны ЕС принимают исключительно для себя, чтобы показать самим себе, что они не циники, и права человека имеют для них значение. В русском языке эта мотивация лучше всего описывается словами "для галочки"”, - полагает Артем Шрайбман.

По его мнению, у Запада очень мало рычагов в белорусском кризисе.

“Причина банальна - Лукашенко плевать на мнение Запада о его действиях. Чтобы было не плевать, нужно, чтобы товарооборот с ЕС на момент начала кризиса был в два раза больше, чем с Россией, а не наоборот. В этом и есть ключевое препятствие для сделок Парижа и Берлина с Москвой по белорусскому вопросу. Это не Молдова и не Украина, где Восток и Запад имели равновеликое или сравнимое друг с другом влияние. Москва может решать здесь проблемы сама, без Макрона или Меркель, поэтому зачем Путину их слушать. Единственное, почему может получиться иначе - если Беларусь станет частью какой-то большей сделки в формате "мы прощаем вам Навального, вы дожимаете Лукашенко на посредничество ОБСЕ и передачу власти в 2021-м"”, - прогнозирует Шрайбман.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский политический эксперт Артем Шрайбман считает, что не стоит воспринимать санкции ЕС как важное событие. Однако реакция официального Минска, который...
 
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